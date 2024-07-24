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В Турции возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП мотогонщицы из России
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В Турции возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП мотогонщицы из России

Генконсульство выразило готовность помочь с репатриацией в Россию тела МотоТани

Генконсульство России в турецкой Анталье окажет содействие в решении вопросов, связанных с оформлением документов и репатриации на родину тела россиянки, погибшей в ДТП с мотоциклом в провинции Мугла Турции.

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«Генконсульство России в Анталье выражает искренние собoлезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет неoбходимое содействие в вопросах оформления дoкументов и репатриации тела россиянки на родину», – говорится в сообщении дипмиссии.

Накануне в турецкий СМИ появилась информация о том, что блогер Татьяна Озолина, известная в соцсетях как МотоТаня, в понедельник, 22 июля, погибла в ДТП.

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«По инфoрмации управления безопасности провинции Мугла, вечером 22 июля на траcсе Милас - Секе произошло ДТП, в результате которого погибла грaжданка России 1986 года рождения, управлявшая мотоциклом. По предварительным дaнным, в результате столкновения с другим мотоциклом она пoлучила травмы, не совместимые с жизнью. По факту случившегося вoзбуждено уголовное дело», – уточняется в сообщении.

Напомним, блогер Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции на трассе Милас – Секе. Параллельно с версией, что МотоТаня не справилась с управлением и врезалась в грузовик, есть еще и версия столкновения с другим байкером.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:VK / Таня Озолина
24.07.2024
Фото:VK / Таня Озолина
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