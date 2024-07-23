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Блогер МотоТаня погибла в Турции — вот что известно
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Блогер МотоТаня погибла в Турции — вот что известно
Почему погибла МотоТаня – названы возможные...

Блогер МотоТаня погибла в Турции — вот что известно

Почему погибла МотоТаня – названы возможные причины смертельной аварии в Турции

22 июля в Турции погибла байкерша из Омской области Татьяна Озолина, известная в соцсетях и мотосообществе под псевдонимом МотоТаня. Смертельное ДТП произошло в Турции, куда Татьяна отправилась в рамках своего очередного путешествия. На данный момент полиция Турции не обнародовала официальную версию произошедшего. «За рулем» собрал все, что известно на данную минуту.

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Известно, что девушка на мотоцикле двигалась по трассе Милас-Секе вдоль Эгейского побережья в компании с еще двумя турецкими байкерами. По одной из версий, в какой-то момент россиянка не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком. Но возможно, сам грузовик совершил неожиданный маневр, стоивший мотоциклистке жизни.

По другой версии, причиной аварии стал контакт между мотоциклистами: часть ресурсов озвучивает версию о том, что Татьяна влетела в заднее колесо другого байкера. Известно, что в аварии действительно пострадал спутник Озолиной, только вот он выжил, отправившись в больницу, а Татьяна скончалась до приезда скорой. Хорошо знавший погибшую Андрей Иванов по прозвищу Проректор, руководитель объединения «МотоМосква», высказал свои соображения о причинах трагедии.

«Сначала писали, что это просто авария двух мотоциклистов. Но затем появилась информация, что никто никого не подрезал. Рядом ехала фура. Возможно, она совершала маневр, из-за которого мотоциклистам пришлось резко затормозить. Я проанализировал характер повреждений мотоциклов после аварии. У байка МотоТани повреждена задняя часть. У турка, который с ней ехал — передняя. Можно сделать вывод, что Татьяна шла первой», – заметил Андрей Иванов.

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Татьяна Озолина родилась в Таре, уехала от родителей учиться в Омск в 15 лет, а около десяти лет назад переехала в Москву. Там и купила первый мотоцикл, о котором долго мечтала – мототемой увлекались ее отец и дедушка. В блогинг пришла случайно, благодаря снятому незнакомцем и завирусившемуся видео о том, как она танцует на мотоцикле в пробке. По словам друзей и знакомых, водила мотоцикл Татьяна очень хорошо – лучше многих мужчин.

Суммарная аудитория МотоТани в соцсетях составляет около 7 млн подписчиков. В Москве Татьяна работала в руководящем департаменте торговой сети. У 38-летней женщины остался 15-летний сын, живущий с отцом. Редакция «За рулем» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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Источник: Комсомольская правда, Омск ОнлайнАиФ Новосибирск

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Фото:VK / Таня Озолина
23.07.2024
Фото:VK / Таня Озолина
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