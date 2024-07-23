Блогер МотоТаня погибла в Турции — вот что известно

Почему погибла МотоТаня – названы возможные причины смертельной аварии в Турции

22 июля в Турции погибла байкерша из Омской области Татьяна Озолина, известная в соцсетях и мотосообществе под псевдонимом МотоТаня. Смертельное ДТП произошло в Турции, куда Татьяна отправилась в рамках своего очередного путешествия. На данный момент полиция Турции не обнародовала официальную версию произошедшего. «За рулем» собрал все, что известно на данную минуту.

Известно, что девушка на мотоцикле двигалась по трассе Милас-Секе вдоль Эгейского побережья в компании с еще двумя турецкими байкерами. По одной из версий, в какой-то момент россиянка не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком. Но возможно, сам грузовик совершил неожиданный маневр, стоивший мотоциклистке жизни.

По другой версии, причиной аварии стал контакт между мотоциклистами: часть ресурсов озвучивает версию о том, что Татьяна влетела в заднее колесо другого байкера. Известно, что в аварии действительно пострадал спутник Озолиной, только вот он выжил, отправившись в больницу, а Татьяна скончалась до приезда скорой. Хорошо знавший погибшую Андрей Иванов по прозвищу Проректор, руководитель объединения «МотоМосква», высказал свои соображения о причинах трагедии.

«Сначала писали, что это просто авария двух мотоциклистов. Но затем появилась информация, что никто никого не подрезал. Рядом ехала фура. Возможно, она совершала маневр, из-за которого мотоциклистам пришлось резко затормозить. Я проанализировал характер повреждений мотоциклов после аварии. У байка МотоТани повреждена задняя часть. У турка, который с ней ехал — передняя. Можно сделать вывод, что Татьяна шла первой», – заметил Андрей Иванов.

Татьяна Озолина родилась в Таре, уехала от родителей учиться в Омск в 15 лет, а около десяти лет назад переехала в Москву. Там и купила первый мотоцикл, о котором долго мечтала – мототемой увлекались ее отец и дедушка. В блогинг пришла случайно, благодаря снятому незнакомцем и завирусившемуся видео о том, как она танцует на мотоцикле в пробке. По словам друзей и знакомых, водила мотоцикл Татьяна очень хорошо – лучше многих мужчин.

Суммарная аудитория МотоТани в соцсетях составляет около 7 млн подписчиков. В Москве Татьяна работала в руководящем департаменте торговой сети. У 38-летней женщины остался 15-летний сын, живущий с отцом. Редакция «За рулем» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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Источник: Комсомольская правда, Омск ОнлайнАиФ Новосибирск