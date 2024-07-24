Что может сломаться в машине, если сильно хлопнуть дверью

Эксперт Балашов объяснил, почему нужно быть осторожным при закрытии дверей в авто

Если сильно хлопать дверью машины, ее механизм может заклинить или нарушится герметичность, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Наиболее частый сценарий — это поломка или деформация защелки, что впоследствии затруднит закрытие или открытие двери. Сильный удар нередко способствует повреждению механизма блокировки, а также троса или тяги (они соединяют ручку двери с защелкой)», – рассказал эксперт.

Также могут оторваться детали обшивки или уплотнители, обеспечивающие герметичность двери, пояснил специалист. Еще из-за сильного хлопанья дверью могут выйти из строя электропровода, проходящие через нее, и датчики.

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Источник: Российская газета