Что может сломаться в машине, если сильно хлопнуть дверью
Эксперт Балашов объяснил, почему нужно быть осторожным при закрытии дверей в авто
Если сильно хлопать дверью машины, ее механизм может заклинить или нарушится герметичность, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.
«Наиболее частый сценарий — это поломка или деформация защелки, что впоследствии затруднит закрытие или открытие двери. Сильный удар нередко способствует повреждению механизма блокировки, а также троса или тяги (они соединяют ручку двери с защелкой)», – рассказал эксперт.
Также могут оторваться детали обшивки или уплотнители, обеспечивающие герметичность двери, пояснил специалист. Еще из-за сильного хлопанья дверью могут выйти из строя электропровода, проходящие через нее, и датчики.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Российская газета
Фото:freepik / freepik
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24.07.2024
Фото:freepik / freepik
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