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Конец эпохи: автопроизводитель простился с культовым мотором

Компания Bentley выпустила последний в истории двигатель W12 ручной сборки

Спустя 21 год производства и более 100 тысяч произведенных агрегатов Bentley прощается с легендарным двигателем W12 объемом 6,0 л с двойным турбонаддувом. Компания поставила точку в истории выпуска мотора ручной сборки.

Двигатель Bentley W12
Двигатель Bentley W12
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У двигателя W12 необычная компоновка – четыре ряда по три цилиндра вместо двух рядов по шесть, как у традиционных V12. Он намного компактнее, но при этом очень мощный. Впервые его установили на оригинальном Continental GT в 2003 году, тогда он выдавал 552 л. с. и 650 Нм крутящего момента. Благодаря этому автомобиль мог разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды и достигать максимальной скорости почти 320 км/ч.

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Спустя время мощность W12 увеличивалась, и к 2015 году, перед запуском кроссовера Bentayga, его модернизировали. Мощность финальной версии достигает 720 л. с., а крутящий момент – 1000 Нм. Такой мотор стоит под капотом Batur, выпущенной ограниченной серией. Отмечается, что W12 использовался не только в Bentley, но и в Audi A8, Volkswagen Phaeton и Touareg.

На смену W12 приходит плагин-гибрид, он включает в себя мотор V8 объемом 4,0 л с двумя турбинами и электродвигатель, обеспечивающий пиковую мощность в 771 л. с. Несмотря на такие впечатляющие показатели, у автолюбителей есть повод для грусти из-за того, что один из самых уникальных двигателей стал историей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Bentley

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Bentley
24.07.2024
Фото:Unsplash | Bentley
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