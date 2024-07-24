Автоконцерн работает над модернизацией седана — модель показали во время испытаний
Компания BMW работает над модернизацией флагманской модели 7-й серии G70. Прототип рестайлинговой версии BMW 7-Series 2026 заметили во время испытаний в Испании, шпионские снимки появились в Сети. Судя по очень тщательной маскировке, очевидно, что в дизайне сделаны кардинальные изменения.
Ожидается, что модель после обновления получит решетку радиатора, аналогичную 5-й серией, но раздельная конфигурация фар сохранится. Дизайн передней части, по всей вероятности, тоже претерпит изменения из-за наличия временных осветительных приборов на прототипе вместо серийных светодиодных фар.
В салоне изменения коснутся информационно-развлекательной системы, будут добавлены новые функции для комфорта, безопасности и развлечений для пассажиров. Не исключено, что флагманский седан оснастят панорамным проекционным дисплеем BMW Panoramic Vision – его производство запланировано на 2025 год.
Что касается силовой установки, то скорее всего обновленная линейка 7-й серии сохранит варианты с мягкими гибридными, подключаемыми гибридными и полностью электрическими моторами. Презентация рестайлинга ожидается в 2026 году.
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Источник: bmwblog.com