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Автоконцерн работает над модернизацией седана — модель показали во время испытаний

В Сеть слили шпионские снимки флагманского BMW 7-Series 2026 во время тестов

Компания BMW работает над модернизацией флагманской модели 7-й серии G70. Прототип рестайлинговой версии BMW 7-Series 2026 заметили во время испытаний в Испании, шпионские снимки появились в Сети. Судя по очень тщательной маскировке, очевидно, что в дизайне сделаны кардинальные изменения.

Испытания BMW 7-Series 2026
Испытания BMW 7-Series 2026
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Ожидается, что модель после обновления получит решетку радиатора, аналогичную 5-й серией, но раздельная конфигурация фар сохранится. Дизайн передней части, по всей вероятности, тоже претерпит изменения из-за наличия временных осветительных приборов на прототипе вместо серийных светодиодных фар.

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В салоне изменения коснутся информационно-развлекательной системы, будут добавлены новые функции для комфорта, безопасности и развлечений для пассажиров. Не исключено, что флагманский седан оснастят панорамным проекционным дисплеем BMW Panoramic Vision – его производство запланировано на 2025 год.

Что касается силовой установки, то скорее всего обновленная линейка 7-й серии сохранит варианты с мягкими гибридными, подключаемыми гибридными и полностью электрическими моторами. Презентация рестайлинга ожидается в 2026 году.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: bmwblog.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Carscoops
24.07.2024
Фото:Unsplash | Carscoops
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