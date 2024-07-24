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Если услышите эти звуки в машине — коробка-«робот» скоро сломается

Эксперт Стрельбицкий назвал признаки поломки роботизированной коробки передач

На признаки скорой поломки роботизированной коробки передач указывают рывки при нажатии на педаль газа, а также щелчки в работе агрегата автомобиля. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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«Среди признаков поломки робота можно назвать, например, проблемы с переключением передач. Это рывки и толчки при нажатии педали газа. Возникает ощущение, что автомобиль дергается во время движения. Также надо обратить внимание на задержки и невозможность переключиться на нужный режим», – уточнил собеседник издания.

Также автовладельца должны насторожить нехарактерные странные звуки при переключении передач – гул, скрежет, свист, щелчки, обращает внимание Стрельбицкий. Посторонний шум, которого не должно быть, может свидетельствовать о неисправности актуаторов (отвечают за включение и выключение сцепления и переключение передач), а также на проблемы с гидравлическим приводом или сцеплением, уточняет эксперт.

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При этом Стрельбицкий обращает внимание на тот факт, что аналогичные симптомы могут быть связаны с другими проблемами. Поэтому он рекомендует для установления точной проблемы обратиться к специалистам в сервис, они проведут диагностику и решат проблему, подытожил эксперт.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
24.07.2024
Фото:freepik / freepik
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