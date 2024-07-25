Почему при перегреве двигателя нельзя сразу открывать капот

Автоэксперт Сажин рассказал, что делать в случае перегрева мотора в жару

Аномальная жара, установившаяся в ряде регионов России, доставляет неудобства не только людям, но и транспортным средствам. Что предпринять, чтобы двигатель автомобиля не подвел во время поездки из-за возможного перегрева, рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он подчеркнул, что при некорректной работе системы охлаждения любой автомобиль, независимо от марки, класса и года выпуска, закипит, «как самовар». Если это все-таки произошло, для начала необходимо припарковаться у края трассы, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения, советует Сажин.

«Лезть под капот нужно только в том случае, если машина остынет. Пока она горячая, лучше не открывать капот. Тут все как с духовкой – горячее всегда остается горячим, а холодное холодным. Напомню, что температура кипения охлаждающей жидкости – 100 градусов, и она может оказаться фонтаном на лице любопытного автолюбителя», – объясняет эксперт.

Причиной перегрева может быть что угодно: от неработающего вентилятора до какого-нибудь отвалившегося датчика, подчеркивает Сажин.

«Также не стоит охлаждать автомобиль, поливая двигатель холодной водой, чтобы его не повело. Не забывайте, что перегревы двигателя ведут к тому, что масло выгорает и двигатель тоже может заклинить», – предупреждает специалист.

При этом Сажин напоминает, что летом нет необходимости прогревать двигатель автомобиля, как зимой. Достаточно минуты работы мотора, чтобы масло разогналось по системе и стало вязким, хотя в такую погоду масло и без того разогрето, подчеркивает специалист.

Сажин привел в пример машины немецкого производства, которые в принципе не надо прогревать, потому что они предназначены под холодный пуск. Также не стоит сразу давать нагрузку на двигатель после запуска, подытожил Сажин.

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Источник: Общественная служба новостей