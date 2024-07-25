Народ ринулся раскупать машины — что происходит на авторынке?

Названа причина резкого спроса на новые машины после трехмесячного падения рынка

После трехмесячного падения авторынка России, который длился с марта по июнь, спрос на новые автомобили снова пошел вверх. В экспертном сообществе в качестве причины повышения спроса называют возможное повышение утильсбора и ключевой ставки.

Ожидается, что объем продаж легковых автомобилей на российском рынке составит 130 тысяч единиц. Таким образом, показатель мая – июня будет превышен, но он останется иже уровня марта и апреля.

Ожидается, что уже с октября 2024 года утилизационный сбор для машин с двигателями объемом 1-2 литра увеличится с 300 тысяч до 556 тысяч рублей. А с января 2025 года – до 667 тысяч рублей. Это спровоцирует рост цен на новые автомобили, китайского производства в том числе.

По мнению экспертного сообщества, ключевая ставка увеличится с 16 до 18% уже в июле текущего года. Это решение Центробанка РФ отразится на стоимости автокредитов, убеждены эксперты автоотрасли. Решение о повышении ключевой ставки обусловлено высоким уровнем инфляции, которая в июле достигла 9,2% в годовом выражении, значительно превысив прогноз Банка России в 6,5%.

При этом на фоне возможного снижения спроса к концу года из-за роста утилизационного сбора эксперты прогнозируют, что на рынке будет реализовано порядка 1,5 млн автомобилей. Такой прогноз считается реалистичным, а потенциальное падение спроса будет компенсировано повышенной активностью покупателей в августе и сентябре.

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Источник: Коммерсантъ