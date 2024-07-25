#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо
25 июля
Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо
Росстат: потребительские цены на бензин в...
Как не купить машину с пробегом, работавшую в такси в Европе
25 июля
Как не купить машину с пробегом, работавшую в такси в Европе
Автоюрист Сухоруков перечислил цвета машин с...
Стало известно, как в России относятся к китайским автобрендам
25 июля
Стало известно, как в России относятся к китайским автобрендам
Каждый третий россиянин доверяет автомобилям из...

Народ ринулся раскупать машины — что происходит на авторынке?

Названа причина резкого спроса на новые машины после трехмесячного падения рынка

После трехмесячного падения авторынка России, который длился с марта по июнь, спрос на новые автомобили снова пошел вверх. В экспертном сообществе в качестве причины повышения спроса называют возможное повышение утильсбора и ключевой ставки.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Ожидается, что объем продаж легковых автомобилей на российском рынке составит 130 тысяч единиц. Таким образом, показатель мая – июня будет превышен, но он останется иже уровня марта и апреля.

Ожидается, что уже с октября 2024 года утилизационный сбор для машин с двигателями объемом 1-2 литра увеличится с 300 тысяч до 556 тысяч рублей. А с января 2025 года – до 667 тысяч рублей. Это спровоцирует рост цен на новые автомобили, китайского производства в том числе.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

По мнению экспертного сообщества, ключевая ставка увеличится с 16 до 18% уже в июле текущего года. Это решение Центробанка РФ отразится на стоимости автокредитов, убеждены эксперты автоотрасли. Решение о повышении ключевой ставки обусловлено высоким уровнем инфляции, которая в июле достигла 9,2% в годовом выражении, значительно превысив прогноз Банка России в 6,5%.

При этом на фоне возможного снижения спроса к концу года из-за роста утилизационного сбора эксперты прогнозируют, что на рынке будет реализовано порядка 1,5 млн автомобилей. Такой прогноз считается реалистичным, а потенциальное падение спроса будет компенсировано повышенной активностью покупателей в августе и сентябре.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Коммерсантъ

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
25.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0