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Россиянам рассказали, когда подорожают новые автомобили

«Известия»: осенью новые автомобили подорожают на 5-7%

Новые автомобили на российском рынке могут подорожать осенью этого года на 5-7%, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко.

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«Вероятно, уже осенью текущего года новые автомобили подорожают примерно на 5–7% из-за повышения утилизационного сбора на 70–85%. Кроме того, на ценах в сегменте новых авто может отразится сокращение ассортимента, так как утилизационный сбор сделает невыгодными параллельный импорт автомобилей из-за рубежа», – сообщил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
25.07.2024
Фото:Depositphotos
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