В Чувашии в ДТП погибли четыре человека
Авария произошла во второй половине дня на автодороге А-151 на территории Канашского округа. В результате столкновения двух легковых автомобилей – Renault и Chevrolet – погибли четыре человека. Все погибшие находились во второй иномарке. Они умерли на месте от полученных травм.
Также госпитализирована женщина с ребенком 2013 года рождения – пассажирка Renault.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Пресс-служба МВД по республике Чувашии