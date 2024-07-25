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В Чувашии в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП в Канашском округе Чувашии

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Авария произошла во второй половине дня на автодороге А-151 на территории Канашского округа. В результате столкновения двух легковых автомобилей – Renault и Chevrolet – погибли четыре человека. Все погибшие находились во второй иномарке. Они умерли на месте от полученных травм.

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Также госпитализирована женщина с ребенком 2013 года рождения – пассажирка Renault.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Пресс-служба МВД по республике Чувашии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
25.07.2024
Фото:МВД Медиа
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