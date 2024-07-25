В Башкирии водитель крана насмерть сбил пенсионерку

Водитель крана «Урал» в Башкирии не заметил пожилую женщину и переехал ее

В Дуванском районе водитель крана «Урал» насмерть сбил пенсионерку, потому что не увидел ее из-за стрелы крана. Авария произошла утром 25 июля на улице Коммунистической в селе Месягутово. 75-летняя пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал кран.

За рулем был 47-летний водитель. Пожилая женщина скончалась до приезда врачей.

Очевидцы сообщили, что светофор на переходе не работал из-за удара молнией.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Источник: Госавтоинспекция Башкортостана