В Башкирии водитель крана насмерть сбил пенсионерку
В Дуванском районе водитель крана «Урал» насмерть сбил пенсионерку, потому что не увидел ее из-за стрелы крана. Авария произошла утром 25 июля на улице Коммунистической в селе Месягутово. 75-летняя пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал кран.
За рулем был 47-летний водитель. Пожилая женщина скончалась до приезда врачей.
Очевидцы сообщили, что светофор на переходе не работал из-за удара молнией.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Госавтоинспекция Башкортостана