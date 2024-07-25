#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо
25 июля
Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо
Росстат: потребительские цены на бензин в...
Как не купить машину с пробегом, работавшую в такси в Европе
25 июля
Как не купить машину с пробегом, работавшую в такси в Европе
Автоюрист Сухоруков перечислил цвета машин с...
Стало известно, как в России относятся к китайским автобрендам
25 июля
Стало известно, как в России относятся к китайским автобрендам
Каждый третий россиянин доверяет автомобилям из...

В Башкирии водитель крана насмерть сбил пенсионерку

Водитель крана «Урал» в Башкирии не заметил пожилую женщину и переехал ее

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

В Дуванском районе водитель крана «Урал» насмерть сбил пенсионерку, потому что не увидел ее из-за стрелы крана. Авария произошла утром 25 июля на улице Коммунистической в селе Месягутово. 75-летняя пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал кран.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

За рулем был 47-летний водитель. Пожилая женщина скончалась до приезда врачей.

Очевидцы сообщили, что светофор на переходе не работал из-за удара молнией.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
25.07.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0