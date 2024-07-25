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Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо
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Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо
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Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо

Росстат: потребительские цены на бензин в России выросли в июне на 1,2%

Потребительские цены на бензин в РФ выросли на 1,2% в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем. Оптовые цены при этом выросли на 0,7%. Это следует из материалов Росстата.

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В годовом выражении потребительские цены на бензин в июне поднялись на 7,6%, а цены производителей при этом опустились на 17,9%. Что касается потребительских цен на автомобильный бензин в июне 2024 года, то в среднем по России они превысили цены производителей в 2,7 раза (в июне 2023 года – в два раза).

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В июне 2024 года по сравнению с маем 2024 года цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали выше на 0,7%. В девяти регионах России цены на бензин выросли. Заметнее всего повышение в Ленинградской области (+8,4%), Астраханской области (+5%), Омской области (+3,9%), Нижегородской области (+3,7%), Пермском крае (+3,3%).

При этом в других регионах зафиксировано снижение цен на бензин: больше всего – в Сахалинской области (-10,8%) и Республике Татарстан (-6,4%). В Краснодарском крае и Саратовской области цены на топливо остались на уровне мая 2024 года, тогда они достигли уровня в 57,65 руб. и 53,35 руб. соответственно.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Росстат

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
25.07.2024
Фото:Depositphotos
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