Бензин дорожает: в Росстате отчитались о розничных ценах на топливо
Потребительские цены на бензин в РФ выросли на 1,2% в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем. Оптовые цены при этом выросли на 0,7%. Это следует из материалов Росстата.
В годовом выражении потребительские цены на бензин в июне поднялись на 7,6%, а цены производителей при этом опустились на 17,9%. Что касается потребительских цен на автомобильный бензин в июне 2024 года, то в среднем по России они превысили цены производителей в 2,7 раза (в июне 2023 года – в два раза).
В июне 2024 года по сравнению с маем 2024 года цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали выше на 0,7%. В девяти регионах России цены на бензин выросли. Заметнее всего повышение в Ленинградской области (+8,4%), Астраханской области (+5%), Омской области (+3,9%), Нижегородской области (+3,7%), Пермском крае (+3,3%).
При этом в других регионах зафиксировано снижение цен на бензин: больше всего – в Сахалинской области (-10,8%) и Республике Татарстан (-6,4%). В Краснодарском крае и Саратовской области цены на топливо остались на уровне мая 2024 года, тогда они достигли уровня в 57,65 руб. и 53,35 руб. соответственно.
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Росстат