Из линейки этого бренда россияне чаще всего выбирают среднеразмерный кроссовер

Рост продаж Geely в 2,1 раза обеспечил бренду 4-е место по продажам на рынке РФ

Китайский бренд Geely занимает четвертое место по продажам машин на авторынке России. По итогам первого полугодия 2024 года в нашей стране реализовано 69 102 автомобиля, это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры привели специалисты аналитического агентства «Автостат».

Geely Monjaro

Отмечается, что рыночная доля марки составила 9,6% против 8,1% годом ранее. Самой популярной моделью Geely в первом полугодии стал среднеразмерный кроссовер Monjaro – его продажи составили 23 822 экземпляра (рост в 9,3 раза).

Интерьер Geely Monjaro

Второе место занял компактный кроссовер Geely Coolray, его приобрели 13 676 покупателей (-20,9%). Третий результат показал кроссовер Geely Atlas Pro – 8950 реализованных автомобилей (+29,2%).

Напомним, в июне официальные дилеры Geely в России начали продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas нового поколения.

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Источник: Автостат