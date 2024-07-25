Из линейки этого бренда россияне чаще всего выбирают среднеразмерный кроссовер
Китайский бренд Geely занимает четвертое место по продажам машин на авторынке России. По итогам первого полугодия 2024 года в нашей стране реализовано 69 102 автомобиля, это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры привели специалисты аналитического агентства «Автостат».
Отмечается, что рыночная доля марки составила 9,6% против 8,1% годом ранее. Самой популярной моделью Geely в первом полугодии стал среднеразмерный кроссовер Monjaro – его продажи составили 23 822 экземпляра (рост в 9,3 раза).
Второе место занял компактный кроссовер Geely Coolray, его приобрели 13 676 покупателей (-20,9%). Третий результат показал кроссовер Geely Atlas Pro – 8950 реализованных автомобилей (+29,2%).
Напомним, в июне официальные дилеры Geely в России начали продажи полноприводного кроссовера Geely Atlas нового поколения.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автостат