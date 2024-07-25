Все как вы любите: эти модели авто понравятся людям возраста 65+

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Эксперты подобрали топ-5 авто для притязательных людей старшего поколения

С возрастом требования к автомобилю меняются, люди с годами предпочитают комфортные и безопасные машины, с удобной высокой посадкой и не нагруженные многочисленными опциями. Эксперты составили топ-5 таких моделей специально для пожилых людей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Toyota Camry

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota Camry – это очень надежный, удобный и комфортный автомобиль о вполне адекватной ценой. Импонирует тот факт, что функционал управления прост и понятен. В 2024 модельном году модель представлена с двумя моторами на выбор: объемом 2,5 л и мощностью 203 л. с., а также двигателем V6 с турбонадувом объемом 3,5 л мощностью 301 л. с.

Honda Accord

Honda Accord
Honda Accord

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Honda Accord – этот автомобиль оснащен функцией голосового управления климат-контролем, есть регулировка водительского сиденья в 10 направлениях (в топовых версиях), надежный комплекс систем безопасности. В 2023 год Accord вошел в топ-3 самых беспроблемных и ликвидных автомобилей в мире.

Subaru Legacy

Subaru Legacy
Subaru Legacy

Subaru Legacy – это полноприводная модель, есть система Vehicle Dynamics Control и полностью независимая подвеска, система безопасности Subaru EyeSight, контроля слепых зон, предупреждения о препятствии при движении задним ходом, помощь водителю при смене полосы движения.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Hyundai Sonata – этот автомобиль олицетворяет собой комфорт, он просторный, надежный, с качественной отделкой. В Sonata предусмотрен обширный пакет безопасных функций, включая системы мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений.

Honda CR-V

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda CR-V – у этого автомобиля просторный салон, есть двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении в пробках, а также качественная отделка салона.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Quto

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik | За рулем
25.07.2024
Фото:freepik / freepik | За рулем
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