Под грифом «строго секретно» — как в России проходил испытания Volkswagen Passat

К 60-летию Испытательного центра НАМИ — 10 уникальных фактов из его истории

Центр испытаний НАМИ 23 июля отпраздновал 60-летний юбилей. Приказ о его создании подписали именно в этот день, в далеком 1964 году. Вот 10 удивительных фактов самого известного испытательного полигона России.

Факт 1: с самого начала на полигоне можно было проводить испытания на скорости до 300 км/ч. Протяженность скоростной трассы составляла 14 км, расчетная скорость – до 200 км/ч; есть абсолютно горизонтальная динамометрическая дорога с прямолинейным участком 4 км и расчетной скоростью до 300 км/ч; булыжная дорога с расчетной скоростью 100 км/ч; грунтовые и спецдороги общей протяженностью более 40 км.

Факт 2: полигон НАМИ имитировал дороги практически всего Советского Союза. В настоящее время на полигоне есть трассы с углом подъема от 4% до фантастических 60%.

Факт 3: на полигоне есть участки с ужасным покрытием. Чтобы автомобиль был выносливым, тихим и комфортным, для испытаний нужны именно дороги с намеренно плохим покрытием: есть булыжная мостовая, дорога с выбоинами, имитация брусчатки и бетонная дорога «стиральная доска». На таких дорогах исследовались виброустойчивость, акустический комфорт, износ элементов подвески и кузова, а также качество шин.

Факт 4: на полигоне НАМИ уже в 1970 году применялись (не испытывались) беспилотные автомобили. За автомобилем наблюдал испытатель-оператор, но он контролировал процесс удаленно, из салона другой машины, стоящей у трека.

Факт 5: на полигоне регулярно снимают кино. Например, фильм 1972 года «Гонщики» с Евгением Леоновым и Олегом Янковским в главных ролях. А на треке «горная дорога» снимался финал второго сезона сериала «Вампиры Средней полосы». Вообще, во многих фильмах мелькают знакомые виды полигона.

Факт 6: в СССР кроме советской техники испытывали и зарубежную, в частности два ходовых образца перспективных автомобилей Volkswagen Passat. Об этом в 2001 году рассказал Владимир Ярцев, на тот момент дизайнер АВТОВАЗа. Машины попали в Россию для зимних испытаний, а весь процесс проходил под грифом «строго секретно».

Факт 7: в Центре испытаний есть место, где время идет в 100 раз быстрее. Речь идет о коррозионной камере. Благодаря высокой влажности и взвеси насыщенного солевого раствора поддерживается особый температурный режим. За несколько недель автомобиль в таких условиях подвергается воздействию среды, сопоставимому с 10 годами уличного хранения и активной эксплуатации.

Факт 8: на автополигоне кроме автотехники проходят испытания модели различного назначения. В аэродинамической трубе, которая представляет собой замкнутый контур (с одной стороны – мощный электрический вентилятор, с другой – объект для испытаний), «продувались», в частности, спортивные сани, телевизионные «тарелки», макеты зданий, требующих доводки по аэродинамике.

Факт 9: на полигоне гололед есть круглый год, независимо от сезона. Такой эффект достигается на дороге из черного камня – базальта. Его гладкая поверхность, обильно смоченная водой, теряет коэффициент сцепления до 0,15, как и у покрытой льдом трассы. На этой дороге испытывают антиблокировочные тормозные системы. Причем первые испытания и адаптация АБС проходили на грузовиках и автобусах Урал, КАМАЗ, ПАЗ.

Факт 10: в 2017 году Центр испытаний НАМИ запустил площадку под названием «Город беспилотников». В условиях, приближенных к реалиям населенного пункта, испытывали беспилотную технику. А в настоящее время несколько IT-компаний отрабатывают свои беспилотные решения для автомобилей. Для их испытаний на территории Дмитровского автополигона строится новая трасса со скоростными участками.

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Источник: auto.mail.ru