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Под грифом «строго секретно» — как в России проходил испытания Volkswagen Passat

К 60-летию Испытательного центра НАМИ — 10 уникальных фактов из его истории

Центр испытаний НАМИ 23 июля отпраздновал 60-летний юбилей. Приказ о его создании подписали именно в этот день, в далеком 1964 году. Вот 10 удивительных фактов самого известного испытательного полигона России.

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Факт 1: с самого начала на полигоне можно было проводить испытания на скорости до 300 км/ч. Протяженность скоростной трассы составляла 14 км, расчетная скорость – до 200 км/ч; есть абсолютно горизонтальная динамометрическая дорога с прямолинейным участком 4 км и расчетной скоростью до 300 км/ч; булыжная дорога с расчетной скоростью 100 км/ч; грунтовые и спецдороги общей протяженностью более 40 км.

Факт 2: полигон НАМИ имитировал дороги практически всего Советского Союза. В настоящее время на полигоне есть трассы с углом подъема от 4% до фантастических 60%.

Факт 3: на полигоне есть участки с ужасным покрытием. Чтобы автомобиль был выносливым, тихим и комфортным, для испытаний нужны именно дороги с намеренно плохим покрытием: есть булыжная мостовая, дорога с выбоинами, имитация брусчатки и бетонная дорога «стиральная доска». На таких дорогах исследовались виброустойчивость, акустический комфорт, износ элементов подвески и кузова, а также качество шин.

Факт 4: на полигоне НАМИ уже в 1970 году применялись (не испытывались) беспилотные автомобили. За автомобилем наблюдал испытатель-оператор, но он контролировал процесс удаленно, из салона другой машины, стоящей у трека.

Факт 5: на полигоне регулярно снимают кино. Например, фильм 1972 года «Гонщики» с Евгением Леоновым и Олегом Янковским в главных ролях. А на треке «горная дорога» снимался финал второго сезона сериала «Вампиры Средней полосы». Вообще, во многих фильмах мелькают знакомые виды полигона.

Факт 6: в СССР кроме советской техники испытывали и зарубежную, в частности два ходовых образца перспективных автомобилей Volkswagen Passat. Об этом в 2001 году рассказал Владимир Ярцев, на тот момент дизайнер АВТОВАЗа. Машины попали в Россию для зимних испытаний, а весь процесс проходил под грифом «строго секретно».

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Факт 7: в Центре испытаний есть место, где время идет в 100 раз быстрее. Речь идет о коррозионной камере. Благодаря высокой влажности и взвеси насыщенного солевого раствора поддерживается особый температурный режим. За несколько недель автомобиль в таких условиях подвергается воздействию среды, сопоставимому с 10 годами уличного хранения и активной эксплуатации.

Факт 8: на автополигоне кроме автотехники проходят испытания модели различного назначения. В аэродинамической трубе, которая представляет собой замкнутый контур (с одной стороны – мощный электрический вентилятор, с другой – объект для испытаний), «продувались», в частности, спортивные сани, телевизионные «тарелки», макеты зданий, требующих доводки по аэродинамике.

Факт 9: на полигоне гололед есть круглый год, независимо от сезона. Такой эффект достигается на дороге из черного камня – базальта. Его гладкая поверхность, обильно смоченная водой, теряет коэффициент сцепления до 0,15, как и у покрытой льдом трассы. На этой дороге испытывают антиблокировочные тормозные системы. Причем первые испытания и адаптация АБС проходили на грузовиках и автобусах Урал, КАМАЗ, ПАЗ.

Факт 10: в 2017 году Центр испытаний НАМИ запустил площадку под названием «Город беспилотников». В условиях, приближенных к реалиям населенного пункта, испытывали беспилотную технику. А в настоящее время несколько IT-компаний отрабатывают свои беспилотные решения для автомобилей. Для их испытаний на территории Дмитровского автополигона строится новая трасса со скоростными участками.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: auto.mail.ru

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Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
27.07.2024
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
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