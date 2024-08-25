Как обезопасить детей от ДТП — рассказываем по пунктам

«За рулем» напомнил, как родители могут повысить безопасность ребенка на дороге

Скоро дети пойдут в школу, на улице темнеет все раньше, постепенно, с приходом осени, начнут копиться усталость и стресс. Как обезопасить свое чадо, спешащее к первому уроку или возвращающееся со школы, рассказываем в нескольких простых пунктах.

Рассказывайте ребенку основы ПДД – о сигналах светофора, пешеходном переходе, правилах перехода через дорогу. Для облегчения этой задачи существует масса книг и игр.

Учите ребенка собственным примером – соблюдение правил родителем работает лучше любого обучающего курса.

Следите за тем, чтобы на одежде ребенка были какие-либо светоотражающие элементы. Простой вариант – купите несколько копеечных фликеров, которые можно нашить, приклеить, повесить на куртку или рюкзак.

Словом, пусть новый учебный год станет для всех плодотворным, спокойным и безопасным. Подробно о безопасности детей на дорогах – в нашей большой статье на эту тему!