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Как обезопасить детей от ДТП — рассказываем по пунктам

«За рулем» напомнил, как родители могут повысить безопасность ребенка на дороге

Скоро дети пойдут в школу, на улице темнеет все раньше, постепенно, с приходом осени, начнут копиться усталость и стресс. Как обезопасить свое чадо, спешащее к первому уроку или возвращающееся со школы, рассказываем в нескольких простых пунктах.

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ГИД ПО КАСКО

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  • Рассказывайте ребенку основы ПДД – о сигналах светофора, пешеходном переходе, правилах перехода через дорогу. Для облегчения этой задачи существует масса книг и игр.
  • Учите ребенка собственным примером – соблюдение правил родителем работает лучше любого обучающего курса.
  • Следите за тем, чтобы на одежде ребенка были какие-либо светоотражающие элементы. Простой вариант – купите несколько копеечных фликеров, которые можно нашить, приклеить, повесить на куртку или рюкзак.

Словом, пусть новый учебный год станет для всех плодотворным, спокойным и безопасным. Подробно о безопасности детей на дорогах – в нашей большой статье на эту тему!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / ArthurHidden
25.08.2024
Фото:freepik / ArthurHidden
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