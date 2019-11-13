За окном первые снегопады, ранние сумерки, усталость от межсезонья, рабочие стрессы. Самое время напомнить детям (и себе) о правилах дорожного движения.

И правительство, и представители ГИБДД из года в год повторяют правильные слова: необходимо снизить смертность на дорогах, надо бороться с детским травматизмом. По государственной программе безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах в следующем, 2020 году показатель детской смертности в ДТП должен снизиться до 673 человек. Начинали в 2012-м с 940. При этом только за первые четыре месяца 2019 года в стране зарегистрировано 4744 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых пострадали 5146 детей, а 119 — погибли.

Осторожно, дети! В обилии информационного мусора этот знак теряется. И ставят его зачастую не там, где нужно. В данном случае — на воротах школы, хотя он должен быть на проезжей части.

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Глобальная же задача поражает амбициозностью: достичь нулевой (не только детской) смертности к 2030 году. Допустим, это возможно, хотя даже в благополучной Швеции, которая по размерам сопоставима с небольшой Магаданской областью, притом что с 1997 года действует государственная программа Vision Zero, в 2017 году в ДТП погибли 253 человека.

Как это сделать? Вести работу с нынешними водителями — само собой. По статистике, 80% аварий с детьми происходит по вине взрослых, водителей. Но также важно — правильно воспитывать будущих водителей и пешеходов, вкладывая в них уважение к ПДД. И делать это, что называется, с пеленок.

Домашняя работа

Об основах обучения безопасности движения мы уже рассказывали. Чтобы ребенок был в безопасности на дороге, родители должны обучить его правилам — сначала самым простым, как то «на красный стой, на зеленый иди», потом все сложнее. Для этого существует масса всевозможных книг и игр. Но главное — родители обязаны подавать пример соблюдения ПДД. Если ребенка учат переходить улицу только на зеленый сигнал светофора и по зебре, папа, перебегающий дорогу где попало, может перечеркнуть все обучение. Впрочем, здесь еще можно подумать и поговорить об общей культуре и уважении (или неуважении) к окружающим, которые помогают или мешают нам соблюдать правила, в том числе на дороге.

Дети копируют поведение родителей, об этом важно помнить, в том числе на дороге.

Если ваш ребенок ездит на велосипеде — позаботьтесь о том, чтобы он делал это правильно: спешивался перед зеброй и переходил, а не переезжал дорогу, двигался по велодорожкам (там, где они есть), надевал защитный шлем. И будьте для него примером.

Стыдно, если не видно

Родители же должны следить за тем, чтобы на одежде ребенка были какие-либо светоотражающие элементы. Это особенно важно именно сейчас, когда рано темнеет, но не везде еще выпал снег. Практичные мамы стараются одеть детей во что-нибудь потемнее, что меньше пачкается. Если вы так делаете и на одежде ребенка нет светоотражающих элементов, купите для него хотя бы несколько копеечных фликеров, которые можно нашить, приклеить, повесить на куртку или рюкзак. Кстати, взрослым обзавестись подобными аксессуарами тоже не мешает. И носить их не должно быть стыдно.

До школы

Занятия по безопасности дорожного движения входят обычно и в образовательную программу дошкольных учреждений. Если ваш ребенок ходит в садик, поинтересуйтесь у него, были у них в группе занятия по правилам дорожного движения или нет. То же можно спросить у воспитателей и предложить провести такие занятия. Не мешает заручиться поддержкой других родителей. Сделать это несложно — у каждой группы есть свой чат в интернете.

Неплохо будет, если по итогам этих занятий будет организован праздник безопасности дорожного движения — представление на полчаса, с загадками и отгадками на тему ПДД, конкурсами, призами. Для этого мероприятия потребуется копеечный реквизит и минимум времени на подготовку, а польза будет огромной и долгосрочной, особенно если в празднике примут участие не только дети, но и родители.

В школе (и снова дома)

Но если дошколята редко ходят одни и, как правило, за ручку со взрослыми, а играют обычно на безопасных площадках, у школьников куда больше свободы. И поэтому именно они находятся в группе наибольшего риска и им нужно напоминать о правилах движения. В программу школьного обучения такие занятия включены в виде дополнительных уроков, которые проходят несколько раз в год (как правило, перед каникулами). Изучение основ безопасности дорожного движения включено и в обязательный предмет — ОБЖ. Но и этого может быть недостаточно. Поэтому родителям стоит регулярно, но ненавязчиво, чтобы не вызвать неприязнь, напоминать о необходимости соблюдать ПДД. И снова — показывать правильный пример.

Дети школьного возраста, достаточно самостоятельные, но недостаточно сознательные, находятся в группе особого риска на дороге.

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Кстати, а ваш ребенок знает о существовании такой организации, как Юные инспекторы движения? Она была создана 46 лет назад по инициативе МВД и Минпросвещения и объединяет детей от 10 до 14 лет, которые учатся управлять велосипедом, оказывать помощь попавшим в ДТП и, конечно, учат ПДД. По данным ЮИД, сегодня в России 30 тысяч отрядов и 400 тысяч инспекторов. Заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ильнур Хабибуллин считает, что к 2024 году в проекте будет уже 41 тысяча отрядов. На официальном сайте организации можно пройти тестирование на знание Правил в своей возрастной группе. Кстати, очередное тестирование в онлайн-формате началось 14 октября.

Регулярно организуются и соревнования, слеты Юных инспекторов. Самое значимое событие года, Всероссийский форум ЮИД, пройдет с 17 по 19 ноября в Москве.

Новая концепция развития программы предполагает поднять возраст старшей группы юидовцев до 18 лет, чтобы сократить разрыв с автошколами, в которых можно обучаться с 17 лет. Если это произойдет, программа охватит 1,5 миллиона человек.

Остается сожалеть, что сегодня у школьников нет возможности попасть на практику в УПК на автозавод или автобазу, как это было в советское время. Изучение конструкции автомобиля заставляло ребят серьезнее относиться к дорожному движению в целом. Зато и частные автомобили теперь не редкое, а рядовое явление. И неисчерпаемая тема для разговоров и занятий с ребенком.

Как проходил Всероссийский форум ЮИД, читайте тут.