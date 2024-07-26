Отечественный автопром набирает обороты: выпуск легковушек растет

Росстат: производство автомобилей в России выросло на 62% за первые полгода

В России по итогам первого полугодия 2024 года производство легковых автомобилей выросло на 62,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 330 тыс. единиц. Такую статистику озвучили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что выпуск легковых автомобилей в июне 2024 года вырос по отношению к июню 2023 года на 45,9%.

Что касается грузового транспорта, то всего в первом полугодии в России выпущено 90,9 тыс. грузовиков. Это на 21,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В июне 2024 года производство грузовых автомобилей выросло на 21,6% по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с маем 2024 года – на 31,9%.

Выпуск автобусов массой более 5 т за период с января по июнь 2024 года составил 7,5 тыс. единиц (+18,9%).

Кроме того, в первом полугодии 2024 года произведено 10,1 тыс. автобусов массой менее 5 т – это на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в июне производство таких автобусов снизилось по сравнению с июнем 2023-го на 20,4%, но выросло по сравнению с маем текущего года на 14,5%.

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Источник: Автостат