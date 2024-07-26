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Срок ремонта по ОСАГО увеличат? Вот что думают водители!

«За рулем»: большинство автомобилистов против увеличения сроков ремонта по ОСАГО

На этой неделе стало известно о том, что в Госдуме хотят увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней – инициаторами законопроекта стали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев. Напомним, они утверждают, что срок восстановительного ремонта следует увеличить, потому что дилеры, СТО и страховщики сталкиваются с дефицитом запчастей и разрывом логистических цепочек.

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В правительстве проект уже поддержали – уточнив, что увеличивать срок ремонта следует лишь для случаев реального (и документально подтвержденного) дефицита запчастей, то есть для определенных автомобилей, исходя из марки, модели и года выпуска. Да и само действие этой нормы «пролонгации» должно носить временный характер, считают в кабмине. Ну а что думают простые водители? Мы спросили об этом подписчиков «За рулем» в Viber.

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Самая небольшая группа (4%) – это те, кто считает, что проблема с запчастями реальная, и в нынешней ситуации просто нет иного выхода, как увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО до 45 дней. Но примерно одна пятая нашей аудитории с ними не вполне согласна – эти автомобилисты находят разумным замечание правительства о том, что надо исходить из конкретного случая, есть запчасти или нет.

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Но самая большая группа, около 76%, – это те, кто уверен, что в нынешнем положении простые автомобилисты уж точно не должны оказаться крайними. И во всех случаях, даже при реальном и жестком дефиците запчастей, эту проблему должен решать сервис, выполняющий гарантийный ремонт – укладываясь в 30 дней, отведенные действующим законом.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН Москва, Depositphotos
Количество просмотров 2
26.07.2024
Фото:АГН Москва, Depositphotos
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