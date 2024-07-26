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Разработка беспилотного электропоезда в России на финальной стадии

Минпромторг: в России в 2026 году запустят полностью беспилотный электропоезд

В 2025 году завершатся работы над созданием модификации отечественного электропоезда «Финист» на автономном ходу. Об этом сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Цылев.

Электропоезд Финист
Электропоезд Финист
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«В следующем году завершится разработка модификаций "Финиста" с возможностью автономного хода на неэлектрифицированных участках инфраструктуры», – уточнил замдиректора в ходе совещания в Совете Федерации.

Планы по запуску в 2026 году беспилотного поезда на базе «Финиста» ранее анонсировал глава РЖД Олег Белозеров. Ожидается, что текущим летом на Московском центральном кольце (МЦК) запустят частично беспилотный поезд.

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Для справки: «Финист» – это отечественный электропоезд постоянного тока, аналог «Ласточки». Состав отвечает всем современным требованиям в части безопасности и комфорта. Он оснащен тяговым оборудованием, при помощи которого развивается скорость до 160 км/ч. Отмечается, что энергия эффективно используется при торможении. В составе из пяти вагонов 416 сидячих мест, оборудованных USB-розетками, предусмотрены санитарные модули, в том числе с пеленальными столиками, есть подъемники для инвалидных колясок. Все вагоны оснащены системой микроклимата и обеззараживания воздуха.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:РЖД
Количество просмотров 3
26.07.2024
Фото:РЖД
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