АВТОВАЗ нарастит производство и улучшит качество автомобилей Lada

АВТОВАЗ планирует модернизировать производство автомобилей Lada в августе

В течение единого корпоративного отпуска, который пройдет с 29 июля по 18 августа 2024 года, на АТОВАЗе и его дочерних предприятиях будут проводиться работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, связанные с улучшением условий труда. Всего запланировано более 10 тысяч работ, сообщили в пресс-службе компании.

Большинство работ связано с реализацией перспективных проектов. В частности, планируется модернизация оборудования в цехе сварки LADA Vesta под проект LADA Aura. В рамках проекта LADA Iskra будут проводиться работы в цехе сварки и сборки — это подготовка зон формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, а также модернизация стендов испытания готовых автомобилей.

Будет оптимизирована и линия сборки LADA Niva. Также запланированы реновация складов автокомпонентов, ремонтные работы в производстве чугунного литья и модернизация линии сборки двигателей.

Для улучшения условий труда будет производиться очистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования производственных корпусов. Кроме того, в различных подразделениях пройдет ремонт гардеробов, душевых, санузлов и других мест общего пользования.

На других принадлежащих АВТОВАЗу предприятиях также будут осуществляться работы, направленные на увеличение производительности и повышение эффективности производства. На автозаводе «Лада Ижевск» запланирована модернизация камеры окраски кузовов. На предприятии «ВИС-Авто» будут производиться ревизия окрасочного комплекса и подготовка его к запуску.

Для сотрудников предприятия и партнерских организаций в течение корпоративного отпуска предусмотрена работа 17 пунктов питания, также будут действовать маршруты автобусов доставки на работу и обратно.

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Источник: Автоновости дня