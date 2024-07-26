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Этот китайский «Мерседес» возглавил топ самых продаваемых машин на вторичке в РФ

Voyah Free стал самым продаваемым авто на вторичном рынке РФ в сегменте премиум

Самым продаваемым автомобилем премиум-класса по итогам второго квартала 2024 года стал кроссовер Voyah Free из Китая. Его доля продаж в общем объеме реализации составила 4,83%. Это выяснили специалисты «Авито Авто» в ходе анализа продаж машин возрастом до трех лет на вторичном рынке РФ.

Voyah Free
Voyah Free
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Выяснилось, что за отчетный период продажи премиальных машин с пробегом практически не изменились по сравнению и с аналогичным периодом 2023 года и с первым кварталом 2024 года. Отмечается, что средняя цена машины такой категории составила 7,449 млн рублей.

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На втором месте по продажам после Voyah Free находится среднеразмерный кроссовер BMW X5, на его долю пришлось 4,8% от всего рынка. На третьем месте электрокар Zeekr 001 с долей продаж 4,29%. Замыкают топ-5 модели марки BMW: 5-я серия (3,78%) и X6 (3,39%). Далее в списке идут: BMW X7, Mercedes-Benz E-Class, Lexus RX, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz G-Class AMG.

Лидером по приросту продаж стал китайский электрокар Zeekr 001 – продажи этого автомобиля год к году выросли в 3,3 раза. За второй квартал также увеличились продажи Mercedes-Benz G-Class AMG (+22,8%). Самой бюджетной моделью в рейтинге стала BMW 3 серии: ее средняя цена составила 4,35 млн рублей. А самым дорогим стал Mercedes-Benz G-Class AMG – 28,5 млн рублей.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

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Источник: Российская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:Voyah
Количество просмотров 2
26.07.2024
Фото:Voyah
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