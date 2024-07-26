Этот китайский «Мерседес» возглавил топ самых продаваемых машин на вторичке в РФ

Voyah Free стал самым продаваемым авто на вторичном рынке РФ в сегменте премиум

Самым продаваемым автомобилем премиум-класса по итогам второго квартала 2024 года стал кроссовер Voyah Free из Китая. Его доля продаж в общем объеме реализации составила 4,83%. Это выяснили специалисты «Авито Авто» в ходе анализа продаж машин возрастом до трех лет на вторичном рынке РФ.

Voyah Free

Выяснилось, что за отчетный период продажи премиальных машин с пробегом практически не изменились по сравнению и с аналогичным периодом 2023 года и с первым кварталом 2024 года. Отмечается, что средняя цена машины такой категории составила 7,449 млн рублей.

На втором месте по продажам после Voyah Free находится среднеразмерный кроссовер BMW X5, на его долю пришлось 4,8% от всего рынка. На третьем месте электрокар Zeekr 001 с долей продаж 4,29%. Замыкают топ-5 модели марки BMW: 5-я серия (3,78%) и X6 (3,39%). Далее в списке идут: BMW X7, Mercedes-Benz E-Class, Lexus RX, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz G-Class AMG.

Лидером по приросту продаж стал китайский электрокар Zeekr 001 – продажи этого автомобиля год к году выросли в 3,3 раза. За второй квартал также увеличились продажи Mercedes-Benz G-Class AMG (+22,8%). Самой бюджетной моделью в рейтинге стала BMW 3 серии: ее средняя цена составила 4,35 млн рублей. А самым дорогим стал Mercedes-Benz G-Class AMG – 28,5 млн рублей.

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Источник: Российская газета