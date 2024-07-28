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Новый Chevrolet Corvette ZR1 получил самый мощный V8 в истории

Серийный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года получил 1049 л. с. мощности

На состоявшейся премьере Chevrolet Corvette ZR1 2025 модельного года было объявлено, что модель получила наиболее производительный бензиновый V8 в истории. Не спешите вспоминать культовые гиперкары – правда в словах маркетологов Chevrolet действительно есть.

Chevrolet Corvette ZR1 2025
Chevrolet Corvette ZR1 2025

Во-первых, это на самом деле самый мощный V8 в истории собственно Корветов. А во-вторых, это движок с наибольшей отдачей, когда-либо серийно производившийся не территории США. И цифры тут на самом деле внушительные: 1049 л. с. мощности и 1123 Нм крутящего момента. Для сравнения, базовый Corvette Z06 имеет в арсенале «всего» 670 л. с. и 623 Нм.

Двигатель V8 Chevrolet Corvette ZR1 2025
Двигатель V8 Chevrolet Corvette ZR1 2025
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Вдумайтесь: вполне серийный автомобиль способен пройти дрэговые четверть мили (402 метра) менее чем за 10 секунд, а его максималка превышает 215 миль в час – то есть приближается к 350 км/ч. Вся мощность передается на задние колеса через 8-ступенчатый преселективный робот, который пришлось изрядно усилить.

Еще один спорткар превратят в кроссовер

Кроме того, Corvette ZR1 получил новую тормозную систему с карбоново-керамическими дисками диаметром 400 мм спереди и 390 мм сзади. Изменения по аэродинамике включают «сквозной» капот, увеличивающий прижимную силу спереди, гладкое днище, новые воздухозаборники задних тормозов. А опциональный пакет ZTK предлагает иной обвес с массивным антикрылом, более жесткие пружины и гоночные шины.

Chevrolet Corvette ZR1 2025
Chevrolet Corvette ZR1 2025

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Создатели Corvette ZR1 вернули на машину культовый элемент – разделенное заднее стекло, известное еще по Corvette C2 1963 года. Оно функционально: карбоновая обшивка увеличивает отвод тепла из моторного отсека. Кстати, крыша ZR1 также из карбона. Оригинальные алюминиевые колесные диски входят в стандартную комплектацию, а опциональные углеволоконные позволяют снизить неподрессоренные массы почти на 20 кг.

Интерьер Chevrolet Corvette ZR1 2025
Интерьер Chevrolet Corvette ZR1 2025

Модификацию Corvette ZR1 запустят в производство в 2025 году, причем сразу в двух вариантах – купе и родстер. Делать машины будут там же, где и обычные Corvette Z06, Corvette Stingray и гибридные Corvette E-Ray – на заводе в Боулинг-Грин в штате Кентукки.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autoexpress

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 3
28.07.2024
Фото:Chevrolet
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