Мир может лишиться нескольких автомобильных марок – заявление Stellantis

Карлос Таварес: Мы закроем автомобильные марки, которые не приносят денег

Корпорация Stellantis, образованная в 2021 году через слияние группы PSA и производителя Fiat Chrysler Automobiles, ныне объединяет четырнадцать автомобильных марок. Напомним, это Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Abarth, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia, DS Automobiles, Alfa Romeo и Maserati. Однако в ближайшем будущем их число может изрядно сократиться.

Бренды, входящие в концерн Stellantis

«Если они не будут зарабатывать деньги, мы их закроем. Мы не можем позволить себе иметь бренды, которые не приносят денег», – цитирует Reuters главного исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса.

Западные журналисты тут же вспомнили, что говорил Таварес всего три года назад, через несколько месяцев после образования Stellantis, пообещав щедрые инвестиции в каждый из четырнадцати брендов в течение десяти лет. Что ж, как видим, «концепция поменялась». Конкретные марки, могущие попасть под удар, не называются, но очевидно, что гигантам вроде Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroën, Jeep (несмотря на уход моделей Renegade и Cherokee) и Ram ничего не угрожает.

Другое дело – это нишевые Maserati, Lancia или DS (люкс-ответвление Citroën), не слишком «попсовая» Alfa Romeo или ослабшие в последние годы Dodge и Chrysler, говорят отраслевые эксперты. К слову, Dodge прекратил производство некогда хитовых Charger и Challenger, а Chrysler после недавнего ухода седана 300C сохранил в линейке лишь одну модель – минивэн Pacifica.

Какие-то из перечисленных брендов могут быть закрыты или перепроданы новому владельцу. Stellantis – четвертый по величине автопроизводитель в мире, но в этом году его акции упали на 22% на фоне слабых финансовых результатов. Суммарная чистая прибыль за первое полугодие 2024-го оказалась на 14% ниже, чем в прошлом году, а выручка по США – рухнула на 48%.

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Источник: Motor1