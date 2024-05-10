Новая политика Stellantis по кадрам: средние по $50 тыс. вместо хороших по $150 тыс.

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В Stellantis ищут (и находят) дешевых автомобильных инженеров в Бразилии и Индии

Автомобильная группа Stellantis активно привлекает недорогих автомобильных инженеров из Бразилии и Индии, что позволяет компании снижать расходы и эффективно конкурировать с китайскими брендами, сообщает Bloomberg.

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По данным отчета, Stellantis нанимает инженеров преимущественно из Бразилии и Индии за примерно 53 тысячи долларов в год, в то время как аналогичный специалист из США или Европы обходится компании в $150-200 тыс. Большинство инженеров Stellantis уже работают в таких странах, как Бразилия, Индия и Марокко, что позволяет снижать затраты на разработку новых моделей.

Чтобы усилить свои позиции, Stellantis планирует привлечь еще 500 сотрудников в Бразилии, дополнив уже имеющийся там штат из 4000 человек.

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Натали Найт, финансовый директор Stellantis, заявила, что компания будет продолжать оптимизировать затраты на персонал, включая как офисных сотрудников, так и производственных работников.

Однако заработная плата топ-менеджеров, похоже, останется неизменной. Так, жалованье главы компании Карлоса Тавареса в 2023 году составило гигантские 40 млн долларов, что на 56% превышает его вознаграждение за предыдущий год.

Впрочем, как показывает практика, инженер инженеру рознь: так, некоторые разработки, такие как система управления автомобилем на базе платформы «Умный автомобиль», созданной индийской Tata Consulting Services, вызвали проблемы. И потом пришлось привлечь десятки французских и итальянских инженеров, чтобы устранить выявленные недочеты.

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Источник: Bloomberg

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia
10.05.2024
Фото:Wikimedia
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