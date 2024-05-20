Запасы бензина покроют потребность рынка РФ: власти отменили запрет на экспорт

Кабмин РФ принял решение приостановить временный запрет на экспорт бензина

Правительство окончательно согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина из России на фоне насыщения рынка топливом. Запрет был введен с 1 марта на полгода.

Правительство РФ на фоне насыщения рынка топливом приостановит временный запрет на экспорт бензина, действовавший с 1 марта 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минэнерго.

«Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах восстановлены, общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей улучшена, а регионы полностью обеспечены моторным топливом. Кроме того, на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах есть запасы автомобильных бензинов, объемы которых способы полностью покрыть потребности рынка России.

«По состоянию на 15 мая по автомобильному бензину запасы составили 2,1 млн т и 3,4 млн т по дизельному топливу. Цели по насыщению экспорта, для которых вводился запрет на экспорт, были достигнуты», – уточнили в ведомстве.

По прогнозам, снятие ограничений на экспорт «позволит отдельным НПЗ увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов». Правительство РФ будет мониторить ситуацию с обеспечением рынка топлива и по ситуации будет принято решение о продлении или запрете, подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, с целью нивелирования роста спроса в весенний и летний периоды Правительство РФ ввело временный запрет экспорта бензина на полгода с 1 марта 2024 года.

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Источник: РБК