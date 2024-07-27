Эта деталь в машине ломается чаще всего — эксперт рассказал, как продлить ресурс

Эксперт Родионов рассказал, что чаще всего ломается в машине из-за плохих дорог

Плохие дороги негативно сказываются на функционале многих деталей и систем автомобиля, но больше всего страдает подвеска. Поэтому автовладельцы чаще обращаются именно с заменой ее деталей. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Могут пострадать шаровые, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы. По сути, именно система амортизации берет на себя большую часть нагрузки из-за любого удара – будь то выбоина или кочка. В своей практике мы сталкивались со случаями, когда изношенные или некачественный шаровые опоры буквально разваливались на серьезной яме. Кроме того, шрусы, а в народе "гранаты", от езды по плохим дорогам деформируются или вовсе выходят из строя», – перечислил специалист.

Кроме того, может пострадать система рулевого управления, возникнут проблемы с рулевой рейкой, рулевой тягой и наконечниками. Эти элементы особенно чувствительны к сильным ударам, уточняет Родионов. Шины первые ощущают различные препятствия на трассе, поэтому их ресурс тоже снижается очень быстро из-за плохих дорог. Из-за частых ударов сбиваются углы установки колес, машину начинает вести в сторону.

«Кроме того, от интенсивного и частого торможения страдает и тормозная система. Колодки быстрее стираются, тормозные диски могут перегреться и деформироваться. От этого появляется биение при нажатии педали тормоза, снижается эффективность торможения в целом», – объясняет эксперт.

В целом, плохие дороги вынуждают автовладельцев передвигаться «шахматкой», часто и быстро реагировать, объезжать препятствия. Такая манера вождения увеличивает риск ДТП, как итог – вероятность кузовного ремонта тоже увеличивается, констатирует Родионов. Он советует после длительной езды по некачественному покрытию проверить шаровые опоры, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы и другие детали.

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Источник: Российская газета