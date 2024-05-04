Как помочь подвеске внедорожника: разбираем на примере Chevrolet Niva
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Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 189 500 км
С наступлением тепла наша Шеви Нива подкинула пару проблем. Все четыре амортизатора потеряли свою эффективность. Хотя Шнива всё равно уверенно переваривала любые ямы, я‑то помнил, как должен вести себя автомобиль с исправной подвеской.
Оригинальные амортизаторы обошлись в гуманные пять тысяч рублей. Замена осложнилась тем, что крепеж переднего правого и заднего левого амортизаторов намертво приржавел: детали-то еще родные. Пришлось воспользоваться «болгаркой».
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
дастер значительно лучше