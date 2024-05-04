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Как помочь подвеске внедорожника: разбираем на примере Chevrolet Niva

Ремонт Шевроле Нивы из парка «За рулем» обошелся в 5000 рублей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 189 500 км

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10 лет с Шевроле Нивой: реальный ресурс отечественного внедорожника

С наступлением тепла наша Шеви Нива подкинула пару проблем. Все четыре амортизатора потеряли свою эффективность. Хотя Шнива всё равно уверенно переваривала любые ямы, я‑то помнил, как должен вести себя автомобиль с исправной подвеской.

Оригинальные амортизаторы обошлись в гуманные пять тысяч рублей. Замена осложнилась тем, что крепеж переднего правого и заднего левого амортизаторов намертво приржавел: детали-то еще родные. Пришлось воспользоваться «болгаркой».

Родные амортизаторы за десять лет и почти 190 000 км прикипели намертво – пришлось вооружиться «болгаркой».
Родные амортизаторы за десять лет и почти 190 000 км прикипели намертво – пришлось вооружиться «болгаркой».

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • А вот какая неприятность приключилась с 12-летним Ларгусом после снежной зимы.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
04.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери

Недостатки:

двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ

Комментарий:

дастер значительно лучше

-28