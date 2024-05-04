Как помочь подвеске внедорожника: разбираем на примере Chevrolet Niva

Ремонт Шевроле Нивы из парка «За рулем» обошелся в 5000 рублей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

Пробег на момент отчета – 189 500 км

С наступлением тепла наша Шеви Нива подкинула пару проблем. Все четыре амортизатора потеряли свою эффективность. Хотя Шнива всё равно уверенно переваривала любые ямы, я‑то помнил, как должен вести себя автомобиль с исправной подвеской.

Оригинальные амортизаторы обошлись в гуманные пять тысяч рублей. Замена осложнилась тем, что крепеж переднего правого и заднего левого амортизаторов намертво приржавел: детали-то еще родные. Пришлось воспользоваться «болгаркой».

Родные амортизаторы за десять лет и почти 190 000 км прикипели намертво – пришлось вооружиться «болгаркой».

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