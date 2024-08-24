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Как ездить в дождь — три простых правила!
«За рулем» напомнил, как безопасно ездить на...

Как ездить в дождь — три простых правила!

«За рулем» напомнил, как безопасно ездить на машине в дождь

Уже скоро начнутся осенние дожди, а это значит, пришла пора вспомнить некоторые простые правила поведения на мокрой дороге. Вот для начала простая арифметика: чтобы остановить машину со 100 км/ч, требуется 92 метра на сухом асфальте и 124 метра на влажном. То есть даже в дождь вы должны видеть дорогу минимум на 150 метров!

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  • Не надейтесь на ДХО – включите ближний свет фар, что задействует и задние фонари. Вы не особо добавите себе видимости, зато сделаете свою машину заметнее.
  • Увеличьте дистанцию от впредиидущего автомобиля – при городских скоростях в условиях дождя она должна составлять не менее 35-40 метров.
  • Включите стеклоочистители – воспользуйтесь дворниками, как только упали первые капли. А при разъезде на узкой дороге или обгоне грузовика заранее переведите их в ускоренный режим.

Вот еще пара цифр: остановочный путь автомобиля (с момента обнаружения опасности и до полной остановки) на мокром асфальте на скорости 60 км/ч составляет 77 метров. Собственно тормозной путь – 35 метров. Помните об этом, приближаясь к перекресткам с пешеходными переходами. И читайте полные правила вождения в дождь.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН Москва
24.08.2024
Фото:АГН Москва
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