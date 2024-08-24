Как ездить в дождь — три простых правила!

«За рулем» напомнил, как безопасно ездить на машине в дождь

Уже скоро начнутся осенние дожди, а это значит, пришла пора вспомнить некоторые простые правила поведения на мокрой дороге. Вот для начала простая арифметика: чтобы остановить машину со 100 км/ч, требуется 92 метра на сухом асфальте и 124 метра на влажном. То есть даже в дождь вы должны видеть дорогу минимум на 150 метров!

Не надейтесь на ДХО – включите ближний свет фар, что задействует и задние фонари. Вы не особо добавите себе видимости, зато сделаете свою машину заметнее.

Увеличьте дистанцию от впредиидущего автомобиля – при городских скоростях в условиях дождя она должна составлять не менее 35-40 метров.

Включите стеклоочистители – воспользуйтесь дворниками, как только упали первые капли. А при разъезде на узкой дороге или обгоне грузовика заранее переведите их в ускоренный режим.

Вот еще пара цифр: остановочный путь автомобиля (с момента обнаружения опасности и до полной остановки) на мокром асфальте на скорости 60 км/ч составляет 77 метров. Собственно тормозной путь – 35 метров. Помните об этом, приближаясь к перекресткам с пешеходными переходами. И читайте полные правила вождения в дождь.