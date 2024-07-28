Россияне заявили о недоверии к китайским автомобилям: разбираемся в причинах
Российский авторынок переживает период активного роста, в котором всё больше места занимают китайские бренды. Но насколько россияне готовы довериться этим новым игрокам? Исследование показывает, что отношение к малоизвестным китайским автобрендам остается неоднозначным. По данным опроса, 65% респондентов относятся к малоизвестным китайским автобрендам с недоверием. Основная причина такого скептицизма – страх приобрести «кота в мешке».
Многие китайские бренды появились на рынке сравнительно недавно, у них нет такой богатой истории, как у европейских или японских автомобильных производителей.
Немаловажным фактором является и проблема с обслуживанием. Не всегда в регионах есть сервисные центры, где могли бы отремонтировать китайский автомобиль. Также есть опасения, что производитель может просто уйти с рынка, оставив покупателей без гарантийной поддержки и возможности приобрести запчасти.
Несмотря на недоверие, 22% опрошенных россиян готовы рискнуть и приобрести автомобиль китайского производства, если он будет устраивать их по цене, комплектации и обслуживанию.
Среди опрошенных нашлись и те, кто уже купил автомобиль китайского бренда. 7% респондентов заявили, что их уже «ничего не пугает». Ещё 6% уверены в качестве и готовы к покупке китайского авто.
Несмотря на существующие опасения, китайские автомобили становятся всё более привлекательными для россиян.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Quto