Россияне заявили о недоверии к китайским автомобилям: разбираемся в причинах

Россияне плохо относятся к брендам из КНР, у которых нет официальных поставок

Российский авторынок переживает период активного роста, в котором всё больше места занимают китайские бренды. Но насколько россияне готовы довериться этим новым игрокам? Исследование показывает, что отношение к малоизвестным китайским автобрендам остается неоднозначным. По данным опроса, 65% респондентов относятся к малоизвестным китайским автобрендам с недоверием. Основная причина такого скептицизма – страх приобрести «кота в мешке».

Многие китайские бренды появились на рынке сравнительно недавно, у них нет такой богатой истории, как у европейских или японских автомобильных производителей.

Немаловажным фактором является и проблема с обслуживанием. Не всегда в регионах есть сервисные центры, где могли бы отремонтировать китайский автомобиль. Также есть опасения, что производитель может просто уйти с рынка, оставив покупателей без гарантийной поддержки и возможности приобрести запчасти.

Несмотря на недоверие, 22% опрошенных россиян готовы рискнуть и приобрести автомобиль китайского производства, если он будет устраивать их по цене, комплектации и обслуживанию.

Среди опрошенных нашлись и те, кто уже купил автомобиль китайского бренда. 7% респондентов заявили, что их уже «ничего не пугает». Ещё 6% уверены в качестве и готовы к покупке китайского авто.

Несмотря на существующие опасения, китайские автомобили становятся всё более привлекательными для россиян.

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Источник: Quto