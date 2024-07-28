Японский кроссовер с простым и понятным мотором приехал в РФ и стоит дешевле «китайцев»

В России расширился ассортимент комплектаций бюджетного кроссовера Nissan Kicks

Российский рынок автомобилей переживает непростые времена. Санкции и ушедшие западные бренды вынуждают потребителей искать альтернативы. В этой ситуации интересным предложением становится новый Nissan Kicks, который поступил в продажу в России по схеме параллельного импорта. Цена на Nissan Kicks начинается от 2 055 000 рублей, что делает его дешевле большинства современных «китайцев».

Nissan Kicks

Автомобиль оснащен бензиновым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л. с., вариатором и передним приводом. Это классическая и проверенная временем комбинация, которая обеспечивает оптимальное сочетание экономичности и динамики.

Комплектация Ultimate включает в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, светодиодные фары, мультимедийную систему с ЖК-дисплеем и навигацией, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камеру кругового обзора, задний парктроник, мульти-руль с обогревом обода, рейлинги на крыше, люк и 17-дюймовые литые диски.

Интерьер Nissan Kicks

Альтернативой Nissan Kicks может стать только китаец. Geely Coolray (от 2 609 990 руб. в рестайлинговой версии, от 2 344 990 руб. в дорестайлинговой). Chery Tiggo 4 Pro (от 2 420 000 руб. в комплектации Family)

Важно отметить, что автомобиль поставляется по схеме параллельного импорта, что может вызывать некоторые трудности с гарантийным обслуживанием и доступностью запчастей.

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Источник: Автоновости дня