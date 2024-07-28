Chery и подразделение Xiaomi представили брутальный внедорожник

iCar V23 — электровнедорожник, разработанный Chery совместно с Zhimi Technology

Китайские автомобильные гиганты Chery и Xiaomi объединили свои силы, чтобы создать новый электрический внедорожник под брендом iCar. Модель V23, разработанная подразделением Xiaomi Zhimi Technology, обещает стать доступным и стильным внедорожником, доступным уже в этом году по цене от $16 500.

iCar V23

iCar V23 наследует квадратный стиль своего предшественника, iCar 03, но при этом обладает ярко выраженной индивидуальностью. Круглые фары, широкие колесные арки, плоские спрятанные дверные ручки и приподнятые бамперы придают автомобилю брутальный и внедорожный вид. Внешне iCar V23 напоминает смесь BAW 212, Mercedes-Benz G-Class и Jeep Wrangler, что делает его привлекательным для любителей внедорожной эстетики.

Несмотря на внушительный внешний вид, iCar V23 относится к компактным автомобилям с габаритами 4220 х 1915 х 1845 мм. Однако машина обладает длинной колесной базой 2730 мм, что обеспечивает простор в салоне. Короткие свесы гарантируют отличные углы въезда (43 градуса) и съезда (41 градус), делая V23 готовым к серьезным внедорожным приключениям. Дорожный просвет в 206 мм для переднеприводной версии и 212 мм для полноприводной версии (цена последней пока не объявлена) также говорит в пользу внедорожных качеств автомобиля.

iCar V23

iCar V23 получит современный интерьер с большим экраном информационно-развлекательной системы, трехспицевым рулевым колесом и прочими элементами комфорта. Подробная информация о дизайне салона пока не доступна.

Базовая переднеприводная версия iCar V23 предлагает запас хода до 401 км. Подробности о мощности и технических характеристиках полноприводной версии пока не раскрыты.

iCar V23 уже доступен для предварительного заказа за $275. Окончательная стоимость автомобиля составит $16 235. Выход машины ожидается в этом году. Chery и Zhimi планируют выпустить от шести до восьми моделей автомобилей в течение следующих трех лет.

Интерьер iCar V23

Появление iCar V23 может оказать значительное влияние на рынок доступных электрических внедорожников. Комбинация стильного внешнего вида, внедорожных качеств и низкой цены делает машину привлекательной для широкого круга покупателей. Остается посмотреть, как iCar V23 будет конкурировать с уже существующими моделями на рынке электромобилей.

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Источник: CarNewsChina