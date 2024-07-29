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Эти компоненты в системе полного привода ломаются чаще всего — как избежать

Эксперт Боярский назвал причины, из-за которых ломается система полного привода

Условия эксплуатации напрямую влияют на функционал и частоту поломок различных компонентов системы полного привода современных внедорожников и кроссоверов. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

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Он уточнил, что у полноприводных моделей зачастую из строя выходят подшипники, при этом поломка сопровождается неприятным шумом и стуками.

«При интенсивной эксплуатации, к которой можно отнести частые поездки в тяжелых дорожных условиях, агрессивный стиль вождения с резким торможением или ускорением, могут быстрее изнашиваться и деформироваться подшипники, крестовины и шлицевые соединения карданного вала, которые в итоге создают шум, вибрации и стуки», – объясняет собеседник издания.

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Боярский отмечает, что аналогичные проблемы спустя время могут возникнуть и с деталями редуктора заднего моста, речь идет о шестернях и дифференциале. В ходе активной эксплуатации автомобиля их износ происходит быстрее, вызывая люфт и различные неприятные звуки.

Чтобы продлить ресурс автомобиля, нужно избегать экстремальных условий его эксплуатации, регулярно проводить техобслуживание и проверять систему полного привода. Кроме этого, обязательно использовать только качественное топливо и масла, советует эксперт. Обязательно нужно контролировать состояние карданного вала и крестовин и при появлении нехарактерных шумов или вибраций обратиться к специалистам в сервис, подытожил Боярский.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
29.07.2024
Фото:Depositphotos
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