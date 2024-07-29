В Таиланде начнется сборка китайского внедорожника

Компания Neta анонсировала продажи кроссовера Neta X в Таиланде и Малайзии

Автопроизводитель Neta из Китая начнет продажи гибридного кроссовера Neta X на авторынках других стран. О новинке и планах компании сообщают китайские СМИ.

Продажи кроссовера стартовали в Таиланде и Малайзии, кроме того, в Таиланде наладят производство этой модели. Отмечается, что автомобиль адаптирован для дорог с левосторонним движением – рулевое управление у него находится с правой стороны.

Neta X

В салоне установлены центральный экран диагональю 15,6 дюйма и приборная панель диагональю 8,9 дюйма. Медиасистема Neta X поддерживает голосовое управление на нескольких языках, оснащена встроенной навигацией, есть возможность управления функциями автомобиля посредством мобильного приложения. В помощь водителю кроссовер получит различные системы.

Кроссовер Neta X оснащен электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 120 кВт (163 л.с.) и моментом 210 Нм, доступны два варианта тяговой батареи с запасом хода 323 км. Габариты автомобиля: 4619/1860/1628 мм, размер колесной базы – 2770 мм. Цены на кроссовер на рынке Китая стартуют от 99,8 тыс. юаней (1,17 млн рублей по актуальному курсу).

Ожидается, что вслед за Таиландом и Малайзией автомобиль будут поставлять на авторынки Индонезии и Вьетнама. А в перспективе бренд Neta намерен охватить 50 стран глобальной сетью продаж и открыть 500 зарубежных торговых и сервисных точек.

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Источник: carnewschina.com