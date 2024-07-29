Вместительный, недорогой, мощный: новинка Dongfeng уже в продаже

В Белоруссии стартовали официальные продажи микроавтобуса Dongfeng M5

В Белоруссии начались продажи новой коммерческой модели Dongfeng. Это Dongfeng М5, его привез в страну официальный импортер марки: компания «Автопромсервис».

Микроавтобус построен на платформе легендарного минивэна Mitsubishi Delica. Он предлагается в Белоруссии только в одном варианте длины и высоты: L2H1 (то есть высота равна 197 см). Салон пассажирской версии может быть как 7-, так и 9-местным, а объем внутреннего пространства фургона равен 6,3 куб. м.

Dongfeng M5

Сиденье второго ряда пассажирской версии имеет продольную регулировку, а заднее сиденье можно или снять, или разложить в ровный пол.

Уже базовая версия включает два кондиционера (для передних пассажиров и для задних), русифицированную медиасистему с 10-дюймовым экраном, систему контроля давления в шинах, парковочные датчики.

Под капотом пассажирской версии 1,5-литровый мотор Mitsubishi 4C15TDR мощностью 190 л.с., он сочетается с 6-ступенчатой МКП. Под капотом фургона 1,6-литровый агрегат Mitsubishi 4A92 мощностью 122 л.с., он сочетается с 5-ступенчатой МКП. Привод только задний. Стоит минивэн 85,5 тыс. белорусских рублей, или около 2,25 млн рублей российских.

Dongfeng M5

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: av.by