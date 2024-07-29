Полный привод, 285 л.с.: в России появился новый «кореец» в топовой комплектации

Дилеры привезли в РФ топовую версию Hyundai Santa Fe пятого поколения за 7,2 млн рублей

Российский дилер привез новейший Hyundai Santa Fe пятого поколения в топовой комплектации по цене 7,2 млн рублей. На автомобиль распространяется дилерская гарантия.

Кроссовер оснащен 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 285 л.с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач, привод полный. В комплектацию входят подогрев всех сидений, цифровая приборная панель и проекционный экран, климат-контроль, разные системы помощи водителю и другое.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe в такой комплектации примерно на полмиллиона рублей дороже не так хорошо укомплектованных машин.

Hyundai Santa Fe

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru