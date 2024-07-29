Знакомый недорогой кроссовер Kia вернулся в Россию: сколько он стоит сейчас

Дилеры привезли в Россию из Китая новые кроссоверы Kia Seltos за 2,4 млн рублей

В России продолжают поставлять Kia Seltos по альтернативным каналам по цене от 2 400 000 рублей. За столько новый Kia Seltos 2024 г. в. готов привезти под заказ частник из Набережных Челнов. Продается машина в исполнении Premium Edition, в нее входит отделка сидений из кожзама, датчики давления в шинах, камеру кругового обзора с передними и задними парктрониками, мультируль и прочее.

KIA Seltos

Частный продавец из Ульяновска продает этот кроссовер «из наличия» за 2 550 000 рублей. Машина предлагается в богатой комплектации Deluxe Edition, включающей в том числе панорамную крышу с открывающимся люком, круиз-контроль с системой удержания в полосе, цифровую приборную панель, кожаный салон и 17-дюймовые литые диски.

Более дорогие машины продаются также в ряде российских городов.

KIA Seltos

Двигателей возможны два. Автомобили по более низкой цене оснащены 1,5-литровым атмосферником мощностью 115 л.с. У машин подороже под капотом 2,0-литровый атмосферный мотор на 149 л.с. Оба агрегата сочетаются с бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»