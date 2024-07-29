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Знакомый недорогой кроссовер Kia вернулся в Россию: сколько он стоит сейчас

Дилеры привезли в Россию из Китая новые кроссоверы Kia Seltos за 2,4 млн рублей

В России продолжают поставлять Kia Seltos по альтернативным каналам по цене от 2 400 000 рублей. За столько новый Kia Seltos 2024 г. в. готов привезти под заказ частник из Набережных Челнов. Продается машина в исполнении Premium Edition, в нее входит отделка сидений из кожзама, датчики давления в шинах, камеру кругового обзора с передними и задними парктрониками, мультируль и прочее.

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ГИД ПО КАСКО
KIA Seltos
KIA Seltos

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Частный продавец из Ульяновска продает этот кроссовер «из наличия» за 2 550 000 рублей. Машина предлагается в богатой комплектации Deluxe Edition, включающей в том числе панорамную крышу с открывающимся люком, круиз-контроль с системой удержания в полосе, цифровую приборную панель, кожаный салон и 17-дюймовые литые диски.

Более дорогие машины продаются также в ряде российских городов.

KIA Seltos
KIA Seltos

Двигателей возможны два. Автомобили по более низкой цене оснащены 1,5-литровым атмосферником мощностью 115 л.с. У машин подороже под капотом 2,0-литровый атмосферный мотор на 149 л.с. Оба агрегата сочетаются с бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:KIA
29.07.2024
Фото:KIA
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