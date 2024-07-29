Эти внедорожники прекратили собирать в России

В России остановилась сборка автомобилей УАЗ

Ульяновский завод на время остановил производство автомобилей на фоне корпоративного отпуска, который продлится на предприятии с 29 июля по 4 августа. В это время автомобили УАЗ собирать не будут. На предприятии не прогнозируют дефицита машин из-за приостановки их выпуска.

В первом полугодии Ульяновский завод выпустил свыше 19,2 тыс. автомобилей и продал на российском рынке 16,6 тыс. машин. Рост продаж составил 23%. В их числе почти 6,7 тыс. автомобилей семейства СГР («буханка» и бортовой грузовик), 4,9 тыс. внедорожников Патриот, 2,5 тыс. машин семейства Профи.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»