Эти внедорожники прекратили собирать в России
Ульяновский завод на время остановил производство автомобилей на фоне корпоративного отпуска, который продлится на предприятии с 29 июля по 4 августа. В это время автомобили УАЗ собирать не будут. На предприятии не прогнозируют дефицита машин из-за приостановки их выпуска.
В первом полугодии Ульяновский завод выпустил свыше 19,2 тыс. автомобилей и продал на российском рынке 16,6 тыс. машин. Рост продаж составил 23%. В их числе почти 6,7 тыс. автомобилей семейства СГР («буханка» и бортовой грузовик), 4,9 тыс. внедорожников Патриот, 2,5 тыс. машин семейства Профи.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: аналитическое агентство «Автостат»