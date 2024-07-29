#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ни в коем случае не делайте так с иномаркой: эксперт объяснил ситуацию на авторынке
29 июля
Ни в коем случае не делайте так с иномаркой: эксперт объяснил ситуацию на авторынке
Эксперт Жутиков объяснил, почему не стоит...
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
29 июля
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
В России за полгода на покупку новых машин...
Многофункциональные зоны на трассе М-11 "Нева"
29 июля
Названо главное условие безопасности водителей и пассажиров
Кабмин: на скоростной трассе СПб-Казань открыли...

Эти внедорожники прекратили собирать в России

В России остановилась сборка автомобилей УАЗ

Ульяновский завод на время остановил производство автомобилей на фоне корпоративного отпуска, который продлится на предприятии с 29 июля по 4 августа. В это время автомобили УАЗ собирать не будут. На предприятии не прогнозируют дефицита машин из-за приостановки их выпуска.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

В первом полугодии Ульяновский завод выпустил свыше 19,2 тыс. автомобилей и продал на российском рынке 16,6 тыс. машин. Рост продаж составил 23%. В их числе почти 6,7 тыс. автомобилей семейства СГР («буханка» и бортовой грузовик), 4,9 тыс. внедорожников Патриот, 2,5 тыс. машин семейства Профи.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0