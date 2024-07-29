Чем отличаются кроссоверы Belgee от оригинальных китайских машин
Локализованные в Белоруссии под собственной маркой автомобили Belgee отличаются от исходных китайских Geely рядом локализованных деталей и усиленной антикоррозионной обработкой.
Так, ветровые стекла для машин Belgee поставляет российский производитель. Также на автомобили Belgee устанавливаются российские аккумуляторы и колесные диски, они комплектуются шинами марки «Белшина», которые делают в Белоруссии. Также на них устанавливают устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которые выпускают в республике.
Все наружные кузовные панели автомобилей Belgee, за исключением капота и крыши, изготовлены из оцинкованной стали. На сваренные кузова наносится антикоррозионное покрытие в нескольких ваннах.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Известия»