Чем отличаются кроссоверы Belgee от оригинальных китайских машин

Названы отличия машин Belgee от Geely

Локализованные в Белоруссии под собственной маркой автомобили Belgee отличаются от исходных китайских Geely рядом локализованных деталей и усиленной антикоррозионной обработкой.

Так, ветровые стекла для машин Belgee поставляет российский производитель. Также на автомобили Belgee устанавливаются российские аккумуляторы и колесные диски, они комплектуются шинами марки «Белшина», которые делают в Белоруссии. Также на них устанавливают устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которые выпускают в республике.

Все наружные кузовные панели автомобилей Belgee, за исключением капота и крыши, изготовлены из оцинкованной стали. На сваренные кузова наносится антикоррозионное покрытие в нескольких ваннах.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: «Известия»