#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
29 июля
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
В России за полгода на покупку новых машин...
Многофункциональные зоны на трассе М-11 "Нева"
29 июля
Названо главное условие безопасности водителей и пассажиров
Кабмин: на скоростной трассе СПб-Казань открыли...
Выпуск автомобилей Lada приостановят
29 июля
Выпуск автомобилей Lada приостановят
АВТОВАЗ приостановит сборку автомобилей до...

Чем отличаются кроссоверы Belgee от оригинальных китайских машин

Названы отличия машин Belgee от Geely

Локализованные в Белоруссии под собственной маркой автомобили Belgee отличаются от исходных китайских Geely рядом локализованных деталей и усиленной антикоррозионной обработкой.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Так, ветровые стекла для машин Belgee поставляет российский производитель. Также на автомобили Belgee устанавливаются российские аккумуляторы и колесные диски, они комплектуются шинами марки «Белшина», которые делают в Белоруссии. Также на них устанавливают устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которые выпускают в республике.

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Все наружные кузовные панели автомобилей Belgee, за исключением капота и крыши, изготовлены из оцинкованной стали. На сваренные кузова наносится антикоррозионное покрытие в нескольких ваннах.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Количество просмотров 2
29.07.2024
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0