Выпуск автомобилей Lada приостановят
АВТОВАЗ сообщил об очередном корпоративном отпуске, запланированном с 29 июля по 18 августа текущего года.
В течение этого периода планируется сформировать задел автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы завода. Запуск всех сборочных линий предприятия после отпуска запланирован на 19 августа, сказано в сообщении автопроизводителя.
Уточняется, что в период отпуска на заводе модернизируют и отремонтируют оборудование, а также оптимизируют линию сборки автомобилей Lada Niva.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: АВТОВАЗ