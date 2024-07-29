Выпуск автомобилей Lada приостановят

АВТОВАЗ приостановит сборку автомобилей до середины августа

АВТОВАЗ сообщил об очередном корпоративном отпуске, запланированном с 29 июля по 18 августа текущего года.

В течение этого периода планируется сформировать задел автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы завода. Запуск всех сборочных линий предприятия после отпуска запланирован на 19 августа, сказано в сообщении автопроизводителя.

Уточняется, что в период отпуска на заводе модернизируют и отремонтируют оборудование, а также оптимизируют линию сборки автомобилей Lada Niva.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: АВТОВАЗ