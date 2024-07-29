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Доля водителей с максимальной скидкой по ОСАГО достигла рекорда за три года

РСА: в России 41,3% водителей имеют максимальную скидку по ОСАГО

Эксперты указывают, что рост доли водителей с максимальной скидкой по ОСАГО связан с усилением конкуренции на рынке и стремлением клиентов получить полис по минимальной цене. Это может снизить маржинальность для страховщиков.

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По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), во втором квартале 2023 года доля водителей с максимальной скидкой выросла на 5,7 п. п. до 41,3% — рекордный уровень за три года. В период 2022–2024 годов этот показатель находился в диапазоне 30,4–35,6%.

При этом премии по ОСАГО увеличились на 2% до 84 млрд руб., а выплаты выросли на 12% до 51 млрд руб. В июне средний размер выплаты составил 99,8 тыс. руб. (рост на 13%), а средняя премия снизилась на 3,3% до 7,5 тыс. руб. Максимальная скидка сейчас составляет 54%.

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По словам президента РСА Евгения Уфимцева, на формирование максимальных скидок влияют не только коэффициенты, но и возможность покупки полиса по минимальному тарифу.

Его в рамках тарифного коридора, предлагают конкурирующие за безаварийных автомобилистов страховщики. Напомним, тарифный коридор был расширен Центробанком в сентябре 2022 года.

Однако такая практика может привести к снижению маржинальности ОСАГО.

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Для компенсации падения маржинальности страховщики могут прибегать к кросс-продажам, предлагая связанные с ОСАГО каско или имущественное страхование. Например, для автомобилей до 24 месяцев — каско со скидкой до 15%.

Эксперты также отмечают, что для повышения эффективности ОСАГО необходимо вернуться к натуральному возмещению — ремонту автомобилей после ДТП, но сегодняшние проблемы с логистикой поставок запчастей затрудняют этот процесс.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:Depositphotos
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