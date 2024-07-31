Суперкар Rossa прошел тесты на автодроме «Игора Драйв»

Концепт Rossa GT представил спортивный директор G-Drive Racing Роман Русинов

Команда G-Drive Racing во главе с чемпионом мира по гонкам на выносливость Романом Русиновым провела испытания концепта новейшего российского суперкара Rossa GT на трассе автодрома «Игора Драйв».

Премьера прототипа непосредственно на гоночном треке была приурочена к масштабному фестивалю скорости и музыки Garage Fest, объединяющему энтузиастов автоспорта. В процессе создания Rossa Русинов опирался на знания, полученные им за многолетнюю карьеру пилота и спортивного руководителя команды, а сам проект должен стать значимым этапом развития российского автоспорта.

Роман Русинов отметил, что аэродинамика Rossa рассчитана с помощью программы компьютерного моделирования, а в качестве базовой платформы выбран класс GT (от итальянского обозначения Gran Turismo для категории высокоскоростных дорожных и спортивных автомобилей).

Rossa GT – концепт-кар, созданный группой дизайнеров и инженеров под руководством Романа Русинова. Проект совмещает в себе современные тренды в сфере спортивных автомобилей и опыт победителя мировых гонок на выносливость.

Впервые концепт автомобиля представили публике в 2023 году, а дебют новейшей российской разработки должен состояться на гоночной трассе, после чего в производство будет запущена дорожная версия болида.

По заявлениям создателей, спорткар Rossaбудет омологирован по стандартам GT2/GT3, а удельная мощность позволит ему разгоняться до 380 километров в час.

За время тестов на «Игора Драйв» команда изучила возможности новой машины, в частности, работу двигателя на высокотехнологичном топливе G-Drive и моторном масле G-Energy. Топливо G-Drive выбирают участники крупнейших соревнований России. Моторные масла G-Energy обеспечивают надежную защиту силовой установки автомобиля за счет инновационных рецептур, в разработке которых используется опыт гонок по бездорожью, кольцевых гонок и других дисциплин, где двигатели испытывают повышенные нагрузки.

Работая со спортивной техникой, специалисты G-Energy создали уникальный метод предиктивной диагностики, позволяющий определять малейшую неисправность по результатам анализ проб работающего масла. Сегодня эти технологии успешно применяются в таких инновационных проектах, как Rossa, и одновременно приносят пользу всем автомобилистам.

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Источник, фото: Газпромнефть-СМ