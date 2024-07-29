Mercedes-Benz сбил табун лошадей в Иркутской области
В Аларском районе Иркутской области накануне Mercedes-Benz столкнулся с вышедшим на проезжую часть табуном. Сообщается, что в воскресенье около 22:30 на 1708-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» табун лошадей оказался на пути иномарки. В результате аварии водитель и пассажир госпитализированы. Погибли пять животных. Выясняются обстоятельства ДТП и устанавливается собственник лошадей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Управление МВД Иркутской области