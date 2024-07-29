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Mercedes-Benz сбил табун лошадей в Иркутской области

В Иркутской области пять лошадей погибли при наезде Mercedes на табун

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

В Аларском районе Иркутской области накануне Mercedes-Benz столкнулся с вышедшим на проезжую часть табуном. Сообщается, что в воскресенье около 22:30 на 1708-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» табун лошадей оказался на пути иномарки. В результате аварии водитель и пассажир госпитализированы. Погибли пять животных. Выясняются обстоятельства ДТП и устанавливается собственник лошадей.

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ГИД ПО КАСКО

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Управление МВД Иркутской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:МВД Медиа
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