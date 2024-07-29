Mercedes-Benz сбил табун лошадей в Иркутской области

В Иркутской области пять лошадей погибли при наезде Mercedes на табун

В Аларском районе Иркутской области накануне Mercedes-Benz столкнулся с вышедшим на проезжую часть табуном. Сообщается, что в воскресенье около 22:30 на 1708-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» табун лошадей оказался на пути иномарки. В результате аварии водитель и пассажир госпитализированы. Погибли пять животных. Выясняются обстоятельства ДТП и устанавливается собственник лошадей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Управление МВД Иркутской области