Миллион подписчиков у «За рулем» на YouTube!
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- Хавал М6 за 2 миллиона рублей — надежен или ломается?
- Новый кроссовер BAIC X75— что в нем не так?
- Новый Subaru Outback в России — с заводской гарантией!
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Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?