Миллион подписчиков у «За рулем» на YouTube!

YouTube-канал «За рулем» набрал 1 000 000+ подписчиков

Мы благодарим наших читателей и зрителей. Такое количество подписчиков мотивирует нас, чтобы радовать вас дальше. Советуем подписаться на наш YouTube-канал, если вы еще не сделали этого.

Надеемся, вам покажутся интересными новые видео с нашего Youtube-канала, например, такие:

Заходите чаще и на сайт zr.ru, а также на наши странички в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Rutube.

«За рулем» можно читать и в мессенджерах: Телеграм, Viber.

А еще можно подписаться на печатную версию журнала «За рулем».

Мы работаем, чтобы вам было интересно!

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».