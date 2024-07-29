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Миллион подписчиков у «За рулем» на YouTube!

YouTube-канал «За рулем» набрал 1 000 000+ подписчиков

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Надеемся, вам покажутся интересными новые видео с нашего Youtube-канала, например, такие:

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Заходите чаще и на сайт zr.ru, а также на наши странички в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Rutube.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:«За рулем»
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