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Есть шанс стать обладателем служебного автомобиля Ельцина и даже выторговать скидку

Служебный Mercedes-Benz Бориса Ельцина выставлен на продажу за 50 млн рублей

На портале Авто.ру на продажу выставлен пуленепробиваемый Mercedes-Benz от немецкого ателье Trasco Bremen. Автомобиль сделан по заказу Гаража особого назначения для экс-президента Бориса Ельцина.

Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 500 Long
Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 500 Long
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ГИД ПО КАСКО
«Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 500 Long, на данном автомобиле Борис Ельцин перемещался лично. В этом автомобиле он ездил на разнообразные официальные и неофициальные приемы до 1996 года, лимузин также использовался для встречи высокопоставленных гостей. Пробег 60 тыс. километров. Машина находится в отличном состоянии, не требует ремонтных работ», – говорится в тексте объявления.

Эта новость примечательна тем, что автомобили, связанные с главами государства, достаточно редко продают при помощи таких сервисов. Интересно и то, что до Бориса Ельцина все российские президенты и генеральные секретари ЦК КПСС пользовались исключительно отечественными марками.

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Выставленный на продажу «пятисотый» Mercedes-Benz оснащен атмосферным двигателем V8 объемом 5,0 л мощностью 320 л.с., он сочетается с 4-скоростной АКП. Отмечается, что спецавтомобиль обслуживали специалисты Гаража особого назначения и дилерского центра «Авилон». Примечательно, что в 1996 году Ельцин стал пользоваться другим Mercedes-Benz, с увеличенной секцией между дверьми.

Интерьер Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 500 Long
Интерьер Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 500 Long

Продавец просит за коллекционный экземпляр Mercedes-Benz 50 млн рублей, это самый дорогой W140 в свободной продаже. При этом в объявлении указывается, что возможен торг.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:auto.ru
29.07.2024
Фото:auto.ru
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