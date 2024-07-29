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Этот популярный 181-сильный «китаец» подорожал в РФ

Лифтбек Changan Uni-V стал дороже на 260 тыс. рублей в России

Лифтбек Changan Uni-V стал дороже на 260 тыс. руб. во всех комплектациях. Продажи этого автомобиля в России начались в феврале 2023 года.

Changan Uni-V
Changan Uni-V

Сейчас Uni-V в базовой для России комплектации LX стоит 2 889 900 руб., машина в версии DLX стоит 2 959 900 руб. В декабре 2022 года, в начале продаж, он был доступен в комплектациях LX и DLX, а его стоимость начиналась от 2 629 900 руб. Uni-V в комплектации DLX можно было приобрести за 2 699 900 руб. Машина в обеих комплектациях в РФ подорожала на 260 тыс. руб.

Интерьер Changan Uni-V
Интерьер Changan Uni-V
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Обе комплектации оснащены одинаковыми бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л. Мощность силового агрегата равна 181 л. с.

Среди опций интеллектуальный круиз-контроль, камеры кругового обзора, комплекс электронных ассистентов вождения и активной безопасности и другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:Changan
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