Эти китайские автомобили стали самыми популярными в России

«Автостат» перечислил 10 самых распространенных китайских машин в России

Самым массовым китайским автомобилем в России оказался кроссовер Haval Jolion. На середину 2024 года таких автомобилей насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в России.

Второе место по популярности занял кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьей строчке Chery Tiggo 7 Pro Max (67,3 тыс. машин, 3,6%). Далее следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

Замыкают перечень самых распространенных китайских машин кроссовер Lifan X60, ушедший с российского рынка, и внедорожник Great Wall Hover H3, уже снятый с производства. На 1 июля 2024 года в РФ насчитывается 1,86 млн китайских легковых автомобилей, или 4% от общего числа машин в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»