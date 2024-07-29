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Эти китайские автомобили стали самыми популярными в России

«Автостат» перечислил 10 самых распространенных китайских машин в России

Самым массовым китайским автомобилем в России оказался кроссовер Haval Jolion. На середину 2024 года таких автомобилей насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в России.

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Второе место по популярности занял кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьей строчке Chery Tiggo 7 Pro Max (67,3 тыс. машин, 3,6%). Далее следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

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Замыкают перечень самых распространенных китайских машин кроссовер Lifan X60, ушедший с российского рынка, и внедорожник Great Wall Hover H3, уже снятый с производства. На 1 июля 2024 года в РФ насчитывается 1,86 млн китайских легковых автомобилей, или 4% от общего числа машин в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
29.07.2024
Фото:Depositphotos
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