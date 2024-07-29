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В топ-3 самых популярных машин в России вошли китайские бренды сегмента SUV

«Автостат»: Haval, Chery и Geely признаны самыми популярными брендами в России

Кроссовер Haval Jolion является самым популярным в России автомобилем из Китая. Такой статистикой поделились в аналитическом агентстве «Автостат», в топ-10 вошли также Geely и Chery.

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Продажи Haval Jolion по состоянию на середину нынешнего года достигли 116,2 тыс. единиц, это 6,2% от общего количества китайских автомобилей в России. На втором месте рейтинга кроссовер Geely Coolray с показателем 82,1 тыс. штук (доля 4,4%). По словам аналитиков, весь топ-10 китайских автомобилей занимают исключительно модели сегмента SUV. На третьем месте – Chery Tiggo 7 PRO Max c результатом 67,3 тыс. экземпляров (доля – 3,6%).

ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей на авторынке РФ
ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей на авторынке РФ

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Далее в списке идут: Chery Tiggo (56 тыс. проданных машин), OMODA C5 (55,5 тыс. реализованных экз.) и Haval F7 – его продажи составили 55,4 тыс. единиц. Примечательно, что на китайском рынке эти бренды занимают почти одинаковую долю – по 3%. В десятку самых распространенных на российском рынке «китайцев» вошли: Chery Tiggo 7 PRO (54,6 тыс. шт.), Chery Tiggo 4 PRO (53,9 тыс. шт.), Lifan X60 (53,5 тыс. шт.) и Great Wall Hover H3 (51,4 тыс. шт.).

Совокупные продажи легковых автомобилей от китайского автопрома в России по состоянию на 1 июля 2024 года составили 1,862 млн экземпляров. Это 4% от общего количества легковых машин в РФ, отмечают аналитики.

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Источник: Автостат

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Автостат
Количество просмотров 3
29.07.2024
Фото:Depositphotos | Автостат
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