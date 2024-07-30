Третий этап чемпионата REC: публикуем итоги

На старт третьего этапа российской серии гонок на выносливость вышли 39 экипажей

Третий этап Российский серии гонок на выносливость прошел в последнюю субботу июля в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв».

В квалификации приняли участие 39 экипажей, а на старт гонки вышло 37 автомобилей пяти разных классов. Погода ещё больше закрутила интригу соревнования, когда прямо перед началом прогревочного круга над автодромом пошёл дождь.

Все стартовали на сликах, но асфальт становился всё более мокрым. Это стало приводить к разворотам и вылетам – и многие команды приняли решение заехать в боксы для «переобувания» в дождевые шины. Впрочем, часть экипажей рискнула остаться на сликах – и этот выбор оказался правильным. Через некоторое время осадки прекратились, а под жарким июльским солнцем полотно трассы очень быстро стало подсыхать. Поэтому сменившим шины пришлось вновь возвращаться на пит-лейн.

Эта ситуация обеспечила уверенное лидерство экипажу TeamGaris 29, которая впервые выступала на прототипе Ligier JS 53 evo. Стартовавший с поул-позиции опытный Константин Терещенко филигранно справился с пилотажем обутой в слики машины на мокрой трассе и, пока многие соперники заезжали в боксы, ушёл в отрыв.

Однако остаться на первой позиции до самого финиша TeamGaris 29 не удалось. Несмотря на пять проведённых пит-стопа, при трёх обязательных, экипаж Black Thorn на прототипе Norma M20 смог вырваться вперёд – и с преимуществом в круг Георгий Ефросинин и Игорь Мухин одержали вторую в нынешнем сезоне REC победу после успеха на первом этапе под Москвой.

Перед стартом фаворитом считалась команда G-Drive Racing, в которой пару Роману Русинову составил Кирилл Киракозов. Экипаж установил лучшее время в квалификации, но оно было аннулировано из-за нарушение режима красных флагов.

Неудача поджидала и других фаворитов: экипаж №13 Дениса Ременяко и Ивана Самарина из Кэпитал Рейсинг Тим. Команда была нацелена побороться за победу в «абсолюте» двумя экипажами (№131 и №13), но сход №131 Mercedes-AMG GT4 на первых кругах и столкновение №13 Mercedes-AMG GT3 с круговым Seat лишил шансов не только на повторение прошлогоднего триумфа, но и на призовое место в топовом классе GT Pro.

В итоге непредсказуемая гонка завершилась в этом классе успехом экипажей, выступавших в подзачёте GT Pro Touring. Сенсационную победу отпраздновал экипаж команды Шишкойл, за рулём Hyundai i30N TCR которой выступали Дмитрий Шишко, Захар Слуцкий и представитель Беларуси Алексей Савин.

В классе GT сильнейшим, несмотря на трудности на старте марафона, оказался опытный экипаж Рината Салихова и Сергея Борисова на Mercedes-AMG GT4 команды Yadro Motorsport. При этом они ещё и стали третьим в общем зачёте.В GT Light прервалась победная серия команды ObAgRa Racing Team, которая в этот раз даже не попала в тройку призёров.

Лучше остальных неудачей фаворитов воспользовался экипаж Classic Car Racing на BMW 320 – соавторами победы стали Евгений Трушин, Иван Вершинин и Максим Гордюшкин.

В классе CN также не обошлось без сенсации: в насыщенной событиями гонке заслуженный успех отпраздновала новая команда Sun Zorro. За рулём автомобиля ShortCut команды выступали отец и сын Суняевы – Юрий и Максим.

Четырeхчасовой марафон на автодроме «Игора Драйв» стал одним из самых захватывающих в истории REC.

Итоги 3-го этапа REC 2024

Абсолютный зачет

1. №111 BlackThorn (Ефросинин Георгий, Мухин Игорь)2. № 29 TEAMGARIS (Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Терещенко Константин)3. № 88 YADRO Motorsport (Салихов Ринат, Борисов Сергей)

Класс GT Pro и подзачёт Touring

1. №123 ШИШКОЙЛ (Шишко Дмитрий, Слуцкий Захар, Савин Алексей)2. № 55 Kamenskiy Racing (Станчин Иван, Гомельков Дмитрий, Прахов Всеволод)3. № 10 DRTeam (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия, Слуцкий Артем)

Класс GT Light

1. № 92 ClassicCarRacing (Трушин Евгений, Вершинин Иван, Гордюшкин Максим)2. № 53 MAZDA KARTING ACADEMY (Смирнов Валерий, Балдин Сергей, Грибанов Алексей)3. № 12 Наследие Моторспорт (Евтух Антон, Толстобров Николай, Рыбкин Антон, Крапивцев Иван)

Класс GT

1. № 88 YADRO Motorsport (Салихов Ринат, Борисов Сергей)2. № 17 Академия Ралли (Горбатский Илья, Несов Алексей) 3. № 37 ИСКРА Моторспорт (Солуковцев Андрей, Меньшиков Владимир)

Класс CN Pro

1. №111 BlackThorn (Ефросинин Георгий, Мухин Игорь)2. № 29 TEAMGARIS (Захаревский Констант, Сидорук Станислав, Терещенко Константин)3. № 31 AIMOL Racing (Чернов Алексей, Хаиров Алексей)

Класс CN

1.№99 SUN ZORRO (Суняев Юрий, Суняев Максим)2. №67 LapTime Racing (Скорик Максим, Ильичев Валентин, Толстогузов Артем, Винопал Александр)3. №52 LapTime Racing (Саитов Дамир, Малеев Михаил, Мавланов Роман, Чуканов Сергей).