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Спасательные работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом окончены: что известно

МЧС: спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области окончены

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда после ДТП в Волгоградской области окончены. Уточняется, что спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его на станцию Котельниково.

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Там граждане смогут забрать свои вещи и продолжить путь. В МЧС сообщили, что на месте аварии работали 324 специалиста и 109 единиц техники.

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В понедельник днем на перегоне Гремячая – Котельниково водитель КАМАЗа выехал на ж/д переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань – Адлер. С рельсов сошли девять вагонов.

Всего в составе находились 803 пассажира. Власти региона сообщили, что в аварии пострадали 52 человека.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: официальная страница МЧС России «ВКонтакте», Telegram-канал администрации Волгоградской области

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Ушакова Ирина
Фото:МЧС России
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:МЧС России
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