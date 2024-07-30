Спасательные работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом окончены: что известно

МЧС: спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области окончены

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда после ДТП в Волгоградской области окончены. Уточняется, что спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его на станцию Котельниково.

Там граждане смогут забрать свои вещи и продолжить путь. В МЧС сообщили, что на месте аварии работали 324 специалиста и 109 единиц техники.

В понедельник днем на перегоне Гремячая – Котельниково водитель КАМАЗа выехал на ж/д переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань – Адлер. С рельсов сошли девять вагонов.

Всего в составе находились 803 пассажира. Власти региона сообщили, что в аварии пострадали 52 человека.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: официальная страница МЧС России «ВКонтакте», Telegram-канал администрации Волгоградской области