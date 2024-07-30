Спасательные работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом окончены: что известно
Поисково-спасательные работы на месте схода поезда после ДТП в Волгоградской области окончены. Уточняется, что спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его на станцию Котельниково.
Там граждане смогут забрать свои вещи и продолжить путь. В МЧС сообщили, что на месте аварии работали 324 специалиста и 109 единиц техники.
В понедельник днем на перегоне Гремячая – Котельниково водитель КАМАЗа выехал на ж/д переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань – Адлер. С рельсов сошли девять вагонов.
Всего в составе находились 803 пассажира. Власти региона сообщили, что в аварии пострадали 52 человека.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: официальная страница МЧС России «ВКонтакте», Telegram-канал администрации Волгоградской области